ETV Bharat / state

लातेहार में हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने हाइवा में लगाई आग

लातेहार में हाइवा की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई.

young man died after being hit by Truck in Latehar
ग्रामीणों के द्वारा गाड़ी में लगाई गई आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 2, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के सदर थाना क्षेत्र के आरागुंडी गांव के पास हाइवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक राधेश्याम उरांव की मौत हो गई. इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने हाइवा में आग लगा दी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. लातेहार से दमकल बुलाकर आग बुझाने का प्रयास भी किया गया. परंतु जब तक आग बुझ पाती तब तक हाइवा पूरी तरह जल चुका था.

दरअसल, लातेहार सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा-बालूमाथ पथ पर तेज रफ्तार हाइवा आ रही थी. वहीं विपरीत दिशा से सदर थाना क्षेत्र के तुबेद गांव निवासी राधेश्याम उरांव अपनी बाइक से आ रहा था. आरागुंडी गांव के पास मुख्य पथ पर बाइक सवार तेज रफ्तार हाइवा की चपेट में आ गया. घटना इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई.

स्थानीय ग्रामीण का बयान (Etv Bharat)

लोगों ने लगाई हाइवा में आग

इधर, घटना के बाद आसपास के लोग आक्रोशित हो गए. नाराज लोगों ने हाइवा में आग लगा दी. वाहन में आग लगने के कारण सड़क पर यातायात भी प्रभावित हो गया. कुछ स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी लातेहार पुलिस को दी. थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी.

पुलिस की पहल पर लातेहार से फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलायी गयी और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. हालांकि, गर्मी का मौसम होने के कारण आग की लपेट काफी तेज थी, इस कारण वाहन को ज्यादा नुकसान हुआ. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. दुर्घटना में युवक की मौत हुई है.

young man died after being hit by Truck in Latehar
सड़क पर तैनात पुलिस (Etv Bharat)

सूचना मिलने के बाद पहुंचे जिला परिषद सदस्य

स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव को भी दी. जिला परिषद सदस्य तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया. घटना की सूचना मिलने के बाद मुखिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की. नाराज ग्रामीण मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा की मांग कर रहे थे.

young man died after being hit by Truck in Latehar
सड़क पर तैनात पुलिस (Etv Bharat)

पूजा करने आई थी युवक की मां

वहीं स्थानीय ग्रामीण रामकेवल उरांव ने बताया कि युवक की मां और उसके परिवार के अन्य सदस्य पूजा करने के लिए आए थे. पूजा समाप्ति के बाद वह अपने परिवार के लोगों को मोटरसाइकिल से लेने के लिए आ रहा था. इसी दौरान घटना घट गई.

यह भी पढ़ें:

हज हाउस से लौट रहे दंपती को ट्रेलर ने कुचला, पत्नी की मौत

रांची में महिला कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, पति भी हुए थे हादसे का शिकार

काल बनी लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र की सड़क! 15 दिनों में 6 की हो चुकी है मौत

TAGGED:

TRUCK HIT BIKE
BIKE ACCIDENT LATEHAR
TRUCK HIT YOUNG MAN
लातेहार में सड़क हादसा
LATEHAR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.