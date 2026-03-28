रामनवमी की शाम से लापता था दिवाकर, उसी रात मिली भभुआ रेलवे ट्रैक पर डेडबॉडी
भभुआ रोड रेलवे ट्रैक पर एक युवक की कटकर मौत हो गई. जीआरपी ने घरवालों को इसकी सूचना दी. पढ़ें पूरी खबर
Published : March 28, 2026 at 4:56 PM IST
कैमूर : बिहार के भभुआ में घर से लापता युवक की अगले दिन मोहनिया स्टेशन के पास ट्रेन से कटी लाश बरामद हुई. जीआरपी ने हादसा मानकर इसकी जांच शुरू कर दिया है. छानबीन में युवक की पहचान हुई जिसके आधार पर परिजनों को जीआरपी ने सूचना दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
ट्रेन से कटकर युवक की मौत : पुलिस के द्वारा उसके शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. बेटे का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे ददन प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वे लोग मोहनिया थाना क्षेत्र के अकरी के रहने वाले हैं. कुछ दिनों से भभुआ में मकान बनाकर रहते हैं. उनका बड़ा पुत्र दिवाकर शुक्रवार रामनवमी के दिन शाम करीब 5:30 से घर से गायब था. काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला और वह फोन भी नहीं उठा रहा था.
''कोई जानकारी नहीं मिलने पर हम और हमारा परिवार सदर थाना भभुआ पहुंचे, जहां उसके गायब होने की सूचना सदर थाने की पुलिस को दी. सदर थाने की पुलिस के द्वारा जब दिवाकर का मोबाइल लोकेशन जांच किया गया तो उसका मोबाइल लोकेशन भभुआ रोड स्टेशन बताया. इसके बाद हम लोग सोचे की वह ट्रेन से कहीं रिलेशन में गया होगा. देर रात 11:30 बजे मोहनिया आरपीएफ के द्वारा हमें सूचना दी गई कि आपके बेटे दिवाकर कुमार की रेल से कटकर मौत हो गई है.''- ददन प्रसाद गुप्ता, मृतक के पिता
हादसा या खुदकुशी? : मृतक के पिता ने बताया कि उनके पुत्र दिवाकर कुमार से कोई न घर वालों से नाराजगी थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा था. उसकी जो भी मांगे होती थी उसे वह पूरा कर देते थे. उन्हें यह पता नहीं चल रहा है कि आखिर उसने आत्महत्या की है या फिर किसी तरह रेल दुर्घटना का शिकार हो गया है. मृतक के पिता ने बताया कि उसके दो पुत्र हैं, बड़ा पुत्र दिवाकर कुमार था. वहीं छोटा पुत्र दीपक कुमार है.
जीआरपी कर रही जांच : इधर उसकी मौत की खबर सुनकर परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. उसके शव को देखने के लिए सदर अस्पताल भभुआ में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और मृतक के परिवार को सांत्वना दिए. फिलहाल ये हादसा है या खुदकुशी इसकी जांच करना जीआरपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा. इस मामले में जांच जारी है.
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