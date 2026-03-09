ETV Bharat / state

DTC बस की टक्कर से युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने बस को किया आग के हवाले

पश्चिमी दिल्ली नांगलोई इलाके में DTC बस ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर ,मौके पर युवक की मौत, हादसे के बाद लोगों ने किया हंगामा

डीटीसी बस की टक्कर से युवक की मौत,लोगों ने बस को किया आग के हवाले
डीटीसी बस की टक्कर से युवक की मौत,लोगों ने बस को किया आग के हवाले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 1:48 PM IST

नई दिल्ली : पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद भारी हंगामा हो गया. दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस ने एक स्कूटर सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद बस ने एक ई-रिक्शा और कुछ अन्य लोगों को भी टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने डीटीसी की बस में लगाई आग
पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने डीटीसी की बस में आग लगा दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गई. हादसे में हुए घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

डीटीसी बस की टक्कर से युवक की मौत,लोगों ने बस को किया आग के हवाले (ETV Bharat)

दिल्ली अग्निशमन सेवा ने मामले को लेकर दी जानकारी
वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा (Delhi Fire Service )से मिली जानकारी के अनुसार नांगलोई से जा रही बस में आग लगने की सूचना सुबह करीब 10:10 बजे मिली थी. सूचना मिलते ही तीन फायर टेंडर को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया. दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पा लिया. आग लगने से बस का बड़ा हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया.

दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी

दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी में कहा गया कि नांगलोई में DTC बस ने स्कूटर सवार एक युवक को कुचल दिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई. साथ ही, एक ई-रिक्शा और कुछ लोग बस की चपेट में आ गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों ने बस में आग लगा दी. जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया

डीटीसी बस ने एक स्कूटर सवार युवक को कुचल
डीटीसी बस ने एक स्कूटर सवार युवक को कुचला (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. हादसे के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है.
