कानपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत; चलती ट्रेन से उतरने पर फिसला पैर, प्लेटफार्म से रगड़कर ट्रैक पर गिरा
जीआरपी प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 7:25 PM IST
कानपुर : कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मंगलवार को एक युवक चौरी चौरा एक्सप्रेस से उतरते समय फिसल गया. युवक प्लेटफार्म के बीच में फंस गिया. युवक काफी दूर तक ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसकर रगड़ता रहा. जिसके बाद वह ट्रैक पर आ गया. इस दौरान ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई. जानकारी के बाद मौके पर आरपीएफ के जवान पहुंच गये. युवक को चिकित्सक के पास ले गये, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. शव की शिनाख्त की जा रही है.
चलती ट्रेन में उतरने पर फिसला पैर : जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि मंगलवार को प्लेटफार्म नंबर 1 पर चौरीचौरा एक्सप्रेस रुक रही थी कि तभी चलती ट्रेन से एक व्यक्ति उतरने लगा. इस दौरान उसका पैर फिसला और वह चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच गिर गया. युवक कुछ सेकेंड तक रगड़ता रहा और फिर ट्रेन के नीचे आ गया. स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वो ट्रेन के नीचे आ गया. सूचना के बाद मौके पर आरपीएफ के जवान पहुंच गये.
यात्री के पास नहीं मिला कोई टिकट या पहचान पत्र : आरपीएफ के जवानों ने ट्रेन रुकवाई. जवान युवक डाॅक्टर के पास ले गये, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी. उन्होंने बताया कि उसके पास से कोई टिकट या पहचान पत्र नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त की जा रही है.
यह भी पढ़ें : चुनार रेलवे स्टेशन पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर 6 महिलाओं की मौत