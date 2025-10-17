भिवानी में युवक की मौत पर बवाल, DJ को लेकर हुआ विवाद, परिजन बोले- "पिकअप से कुचलकर मारा"
Youth Died in Bhiwani: भिवानी में युवक की पिकअप के नीचे आने से मौत हो गई. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया.
Published : October 17, 2025 at 6:24 PM IST
भिवानी: जिले के गांव सुई में डीजे के पिकअप से कुचलकर मौत का मामला सामने आया है. परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी रंजिश में कुचलकर हत्या की गई है. मृतक के परिवार ने आरोप ने लगाया कि बेटे के जन्म पर आयोजित कुआं पूजन (जलवा) में डीजे पर गाना बदलने को लेकर डीजे वाले के साथ विवाद हुआ था. दोनों पक्षों में बीच-बचाव कर उस समय मामला शांत कर दिया गया था. विवाद के करीब डेढ़ घंटे बाद पिकअप से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. मृतक की पहचान गांव सुई निवासी राजेश के रूप में हुई है.
विवाद में डीजे वाले ने मारा था थप्पड़ः भिवानी निवासी प्रदीप ने बताया कि "उनकी बहन की शादी गांव सुई में हो रखी है. उसकी बहन के यहां गुरुवार को जलवा का प्रोग्राम था. इसमें शामिल होने के लिए मैं (प्रदीप), राजेश और जोगेंद्र गए हुए थे. वहां पर डीजे वाले के साथ राजेश का झगड़ा हो गया. डीजे वाले ने राजेश को थप्पड़ भी मारे. उसके बाद दोनों में बीच-बचाव हुआ और मामला शांत हो गया. इसके बाद वे खाना खाकर वापस जा रहे थे. राजेश को कह दिया था कि तूं घर चला जा. इसके बाद राजेश घर जा रहा था और वे मौके पर ही थे."
साढ़े 10 बजे विवाद 12 बजे कुचलकर मौतः प्रदीप ने कहा कि "डीजे वाले ने उनके सामने ही राजेश को टक्कर मारी. हमने डीजे वाले को पकड़ने का प्रयास किया तो वह तेज रफ्तार में भाग गया. बाद में राजेश को संभाला तो उसकी मौत हो चुकी थी. राजेश उसकी मौसी का लड़का है और उम्र करीब 32 वर्ष है, जो मेहनत मजदूरी करता था. राजेश का झगड़ा डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुआ था. मृतक राजेश को एक बेटा है. पहले इनका कोई झगड़ा नहीं था. गुरुवार रात करीब 10 से साढ़े 10 बजे के बीच डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था. वहीं रात करीब 12 बजे डीजे से राजेश को कुचलकर मार दिया."
क्या बोले थाना प्रभारीः बवानीखेड़ा थाना के एसएचओ ओमप्रकाश ने बताया कि "सुबह सूचना मिली कि गांव सुई में राजेश नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो रात को गांव में एक प्रोग्राम था. प्रोग्राम में आपस में कहासुनी हो गई. इसके बाद एक-डेढ़ घंटे के बाद पिकअप गाड़ी की टक्कर लगने से एक्सीडेंट में मौत हो गई. मामले में मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए गए है. बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है."
