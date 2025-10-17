ETV Bharat / state

भिवानी में युवक की मौत पर बवाल, DJ को लेकर हुआ विवाद, परिजन बोले- "पिकअप से कुचलकर मारा"

मृतक राजेश और पुलिस हिरासत में आरोपी ( Etv Bharat )

भिवानी: जिले के गांव सुई में डीजे के पिकअप से कुचलकर मौत का मामला सामने आया है. परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी रंजिश में कुचलकर हत्या की गई है. मृतक के परिवार ने आरोप ने लगाया कि बेटे के जन्म पर आयोजित कुआं पूजन (जलवा) में डीजे पर गाना बदलने को लेकर डीजे वाले के साथ विवाद हुआ था. दोनों पक्षों में बीच-बचाव कर उस समय मामला शांत कर दिया गया था. विवाद के करीब डेढ़ घंटे बाद पिकअप से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. मृतक की पहचान गांव सुई निवासी राजेश के रूप में हुई है. विवाद में डीजे वाले ने मारा था थप्पड़ः भिवानी निवासी प्रदीप ने बताया कि "उनकी बहन की शादी गांव सुई में हो रखी है. उसकी बहन के यहां गुरुवार को जलवा का प्रोग्राम था. इसमें शामिल होने के लिए मैं (प्रदीप), राजेश और जोगेंद्र गए हुए थे. वहां पर डीजे वाले के साथ राजेश का झगड़ा हो गया. डीजे वाले ने राजेश को थप्पड़ भी मारे. उसके बाद दोनों में बीच-बचाव हुआ और मामला शांत हो गया. इसके बाद वे खाना खाकर वापस जा रहे थे. राजेश को कह दिया था कि तूं घर चला जा. इसके बाद राजेश घर जा रहा था और वे मौके पर ही थे."