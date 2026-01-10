ETV Bharat / state

कुल्लू में साधु की पिटाई से युवक की मौत! पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

कुल्लू: कुल्लू जिले से हत्या का एक बड़ा मामला सामने आया है. उपमंडल बंजार के सैंज क्षेत्र में एक साधु द्वारा की गई पिटाई के बाद युवक की मौत हो गई है. यह घटना भंडारे के दौरान हुई, जहां मामूली कहासुनी के बाद साधु ने युवक पर हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए सैंज पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

भंडारे के दौरान हुआ था विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 4 जनवरी को सैंज निवासी राजेश शर्मा ने अस्तपाल में पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था. पीड़ित ने बताया था कि सैंज स्थित चेतन गिरी बाबा की कुटिया में आयोजित भंडारे के दौरान हरिद्वार से आए आयुष विशिष्ट गिरी बाबा ने पीछे से उस पर जोरदार हमला किया. हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे चक्कर और उल्टियां शुरू हो गईं.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने पहले मारपीट का मामला दर्ज किया और पीड़ित का मेडिकल परीक्षण सामुदायिक अस्पताल बंजार में करवाया गया. 5 जनवरी को आई मेडिकल रिपोर्ट में चोटों को गंभीर प्रकृति का बताया गया. इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) और 117(2) के तहत मामला दर्ज किया.

इलाज के दौरान एम्स बिलासपुर में मौत