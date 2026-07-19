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तलाकशुदा से निकाह के 15 दिन बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत; हत्या का आरोप, परिजनों ने शव दफनाने से किया इनकार

तलाकशुदा से निकाह के 15 दिन बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )