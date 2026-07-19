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तलाकशुदा से निकाह के 15 दिन बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत; हत्या का आरोप, परिजनों ने शव दफनाने से किया इनकार

परिजनों का कहना है कि युवक ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या करके शव को फंदे पर लटका दिया गया है.

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तलाकशुदा से निकाह के 15 दिन बाद युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 7:03 PM IST

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फतेहपुर: खागा कोतवाली क्षेत्र में किराए के कमरे में मिले युवक के शव के मामले ने रविवार को नया मोड़ ले लिया है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को दफनाने से साफ इनकार कर दिया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, अमाव गांव निवासी शमसुल हक का 22 वर्षीय पुत्र समीर पिछले कुछ दिनों से खागा कस्बे में किराए का कमरा लेकर रह रहा था. शनिवार को उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था.

हालांकि रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव दफनाने से इनकार कर दिया. पिता शमसुल हक का आरोप है कि समीर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

मृतक के पिता ने यह भी बताया कि करीब 15 दिन पहले समीर ने परिवार के विरोध के बावजूद आरजू उर्फ शबनम नाम की एक तलाकशुदा महिला से निकाह किया था, जिसका एक बेटा भी है. इसके बाद वह घर छोड़कर खागा में किराए का कमरा लेकर रहने लगा था. उन्होंने बताया कि दोनों के मुंबई जाने की भी तैयारी चल रही थी.

इस मामले में खागा थाना प्रभारी संजय कुमार पांडेय का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी.

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