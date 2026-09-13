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खेत में फंसी कार ने खोला खौफनाक राज, डिग्गी खोली तो उड़ गए होश; ईंट से कूचकर की गई थी युवक की हत्या

कार में मिला युवक का शव ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशांबी : जनपद के मंझनपुर थाना क्षेत्र में एक लावारिस कार में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार की डिग्गी से लहूलुहान शव बरामद किया है. पुलिस ने घटनास्थल से करीब 25 मीटर की दूरी पर उस जगह को भी ढूंढ निकाला है, जहां ईंट से कूचकर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. कार में मिला युवक का शव (Video Credit; ETV Bharat) अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने बताया कि घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महमदपुर गांव के पास की है, जहां खेत में एक लावारिस कार खड़ी देख कर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें खून से लथपथ युवक का शव मिला. जांच में पता चला कि हत्या की वारदात को अंजाम घटनास्थल से मात्र 25 मीटर दूर निर्माणाधीन मकान में दिया गया था. वहां खून से सने ईंट, पत्थर बरामद हुए हैं.