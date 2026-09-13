खेत में फंसी कार ने खोला खौफनाक राज, डिग्गी खोली तो उड़ गए होश; ईंट से कूचकर की गई थी युवक की हत्या
घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महमदपुर गांव के पास की, पुलिस जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 1:30 PM IST
कौशांबी : जनपद के मंझनपुर थाना क्षेत्र में एक लावारिस कार में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार की डिग्गी से लहूलुहान शव बरामद किया है. पुलिस ने घटनास्थल से करीब 25 मीटर की दूरी पर उस जगह को भी ढूंढ निकाला है, जहां ईंट से कूचकर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने बताया कि घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महमदपुर गांव के पास की है, जहां खेत में एक लावारिस कार खड़ी देख कर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें खून से लथपथ युवक का शव मिला. जांच में पता चला कि हत्या की वारदात को अंजाम घटनास्थल से मात्र 25 मीटर दूर निर्माणाधीन मकान में दिया गया था. वहां खून से सने ईंट, पत्थर बरामद हुए हैं.
मृतक की पहचान प्रयागराज के धूमनगंज निवासी 25 वर्षीय रवि यादव के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, रवि की महमदपुर गांव में रिश्तेदारी थी और वह अक्सर यहां आता-जाता रहता था. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, वारदात से पहले रवि और उसके साथियों ने गांव के बाहर बैठकर शराब पी थी. जब उसे अधिक नशा हो गया, तो आरोपियों ने ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया.
कत्ल के बाद आरोपी साक्ष्य छिपाने और शव को ठिकाने लगाने के इरादे से उसे कार की डिग्गी में डालकर भागने की फिराक में थे, लेकिन हड़बड़ाहट में कार अनियंत्रित होकर रास्ते से उतरी और खेत में जा धंसी. गाड़ी के फंसते ही पकड़े जाने के डर से आरोपी कार और शव को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए.
पुलिस ने शक के आधार पर गांव के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उसकी रिपोर्ट और सर्विलांस इनपुट के आधार पर वारदात में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
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