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पाकुड़ में बंद पड़ी खदान में मिला युवक का शव, चार दिनों से था लापता

पाकुड़ में बंद पड़ी खदान के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

young man dead Body
युवक का शन देखने उमड़ी भीड़ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 3:45 PM IST

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पाकुड़: जिले के सदर प्रखंड के शहरकोल गांव स्थित एक बंद पत्थर खदान में युवक का शव तैरता मिला. शव पाए जाने की सूचना ग्रामीणों ने नगर थाने को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से शव को निकाला और अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

घर से कहीं जाने की कहकर निकला युवक नहीं लौटा

जानकारी के मुताबिक, सोनाजोड़ी ताला टोला गांव निवासी 25 वर्षीय कान्हू किस्कू चार दिन पहले अपने घर से कही जाने के लिए निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा. कान्हू के परिजन अपने सगे सम्बन्धियों के अलावा मित्र बंधु के यहां खोजबीन की लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला लेकिन बंद पड़ी पत्थर खदान में शव पानी में तैरता पाया गया. ग्रामीणों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

नगर थाना पुलिस ने शव की पहचान कर इसकी सूचना परिजनों को दी. इधर, बंद पत्थर खदान में युवक का शव पाए जाने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. कान्हू किस्कू के शव पाए जाने की पुष्टि करते हुए नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस मामले की जांच कर रही है: थाना प्रभारी

उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी है. थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इधर कान्हू किस्कू के परिजनों में मातम छाया हुआ है.

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