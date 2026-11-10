खूंटी जेल के पीछे धान के खेत में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
खूंटी जिला में जेल के पीछे धान के खेत में शव मिलने से सनसनी है.
Published : November 10, 2026 at 4:50 PM IST
रांची/खूंटीः जिला में सदर थाना क्षेत्र के कदमा इलाके में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव खूंटी जेल के पीछे स्थित धान के खेत में मिला है. मृतक की पहचान अमृतपुर मुहल्ला निवासी जॉन बलमुचू के रूप में हुई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
सोमवार शाम के बाद घर नहीं पहुंचे थे जॉन
जॉन बलमुचू सोमवार को कदमा इलाके में अपने एक परिचित के यहां गए थे. देर शाम वहां से निकलने के बाद वह घर नहीं पहुंचे. मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने खूंटी जेल के पीछे धान के खेत में उन्हें मृत अवस्था में देखा. इसके बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई और मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचाई गई.
थाना प्रभारी बोले, सभी पहलुओं की हो रही जांच
खूंटी थाना प्रभारी बाबूवंशी साव ने बताया कि कदमा इलाके में शव मिलने की जानकारी उन्हें मृतक के भाई से मिली. मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि जॉन बलमुचू रोज शराब का सेवन करते थे और शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाता करती थी.
थाना प्रभारी के मुताबिक, जिस धान के खेत में शव मिला, वहां पानी भी भरा हुआ था. ऐसे में पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि कहीं वह खेत में गिर तो नहीं गए थे. पुलिस का कहना है कि जॉन बलमुचू की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है.
इस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है. पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
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