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खूंटी जेल के पीछे धान के खेत में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

खूंटी जिला में जेल के पीछे धान के खेत में शव मिला ( ETV Bharat )

रांची/खूंटीः जिला में सदर थाना क्षेत्र के कदमा इलाके में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव खूंटी जेल के पीछे स्थित धान के खेत में मिला है. मृतक की पहचान अमृतपुर मुहल्ला निवासी जॉन बलमुचू के रूप में हुई है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सोमवार शाम के बाद घर नहीं पहुंचे थे जॉन