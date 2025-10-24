ETV Bharat / state

करनाल में युवक की हत्या, शादी समारोह में डीजे पर डांस करते वक्त चाकू मारा

करनाल में शादी समारोह में डीजे पर डांस कर रहे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

Young man murdered by stabbing
करनाल में युवक की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 24, 2025 at 5:56 PM IST

करनालः हरियाणा के करनाल जिले में शादी समारोह चल रहा था. एक घटना के बाद अचानक से शादी समारोह से मातम में बदल गया. दरअसल करनाल के डाक वाला गुजरान गांव में बीती रात एक शादी चल रही थी और वहां पर 18 वर्षीय आदित्य डीजे पर नाच रहा था. इसी दौरान वहां पर तीन-चार लड़के मौके पर पहुंचे जो उसको डीजे फ्लोर से बुला कर ले गए और उसको चाकू मार दिया. चाकू लगने के बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

मृतक के दादा ने मामले की जानकारीः मृतक के दादा ओम सिंह ने कहा कि "हमारे बेटे आदित्य का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था. इसके बावजूद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. वह शादी में नाच रहा था. तभी वहां पर तीन-चार युवक आया जिसमें अजय और सोनू के अलावा 2 अन्य लोग थे. उन लोगों ने बिना किसी बात के आदित्य पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए. उसके बाद आसपास के लोग आदित्य को लेकर हॉस्पिटल में लेकर गए. तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हमारी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो." उन्होंने बताया कि जो भी आरोपी हैं. वे पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है.

शादी समारोह में डीजे पर डांस कर रहे युवक की हत्या (Etv Bharat)

क्या बोले थाना प्रभारीः सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि "पुलिस को युवक की हत्या की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करके मामले की गहनता जांच शुरू कर दी है. दो आरोपी सोनू और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों के रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं. नियमानुसार दोनों पर कार्रवाई की जायेगी."

करनाल में युवक की हत्या
करनाल में शादी समारोह में हत्या
