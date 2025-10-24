ETV Bharat / state

करनाल में युवक की हत्या, शादी समारोह में डीजे पर डांस करते वक्त चाकू मारा

करनालः हरियाणा के करनाल जिले में शादी समारोह चल रहा था. एक घटना के बाद अचानक से शादी समारोह से मातम में बदल गया. दरअसल करनाल के डाक वाला गुजरान गांव में बीती रात एक शादी चल रही थी और वहां पर 18 वर्षीय आदित्य डीजे पर नाच रहा था. इसी दौरान वहां पर तीन-चार लड़के मौके पर पहुंचे जो उसको डीजे फ्लोर से बुला कर ले गए और उसको चाकू मार दिया. चाकू लगने के बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

मृतक के दादा ने मामले की जानकारीः मृतक के दादा ओम सिंह ने कहा कि "हमारे बेटे आदित्य का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था. इसके बावजूद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. वह शादी में नाच रहा था. तभी वहां पर तीन-चार युवक आया जिसमें अजय और सोनू के अलावा 2 अन्य लोग थे. उन लोगों ने बिना किसी बात के आदित्य पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए. उसके बाद आसपास के लोग आदित्य को लेकर हॉस्पिटल में लेकर गए. तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हमारी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो." उन्होंने बताया कि जो भी आरोपी हैं. वे पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है.