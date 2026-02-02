ETV Bharat / state

लखनऊ में खुद की शादी का कार्ड बांटने जा रहे युवक को डंपर ने कुचला, भाई की हालत नाजुक

लखनऊ : बीबीडी इलाके में शनिवार देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. युवक अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहा था. किसान पथ पर डंपर ने रौंद दिया. हादसे में उसका ममेरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है.

​13 फरवरी को थी शादी : गुडम्बा के श्रीकृष्ण पुरवा निवासी गोपी कुमार (23) की शादी 13 फरवरी को होनी थी. घर में 9 फरवरी को होने वाले तिलक समारोह की तैयारियां चल रही थीं और रिश्तेदारों का आना-जाना शुरू हो गया था. शनिवार शाम गोपी अपने मामा के लड़के गोविंद के साथ बाइक से शादी का कार्ड बांटने के लिए निकला था, लेकिन किसे पता था कि यह उसका आखिरी सफर होगा.

किसान पथ पर डंपर ने रौंदा : ​हादसा शाम करीब 7:30 बजे किसान पथ पर आनंदी वाटर पार्क के पास हुआ. गोपी अपनी बाइक से जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित डंपर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गोपी की मौके पर ही जान चली गई. हादसे में घायल गोविंद को आनन-फानन में ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.