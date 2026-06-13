ETV Bharat / state

गज़ब आविष्कार : बैटरी से चलता ये 'लकड़ी का चूल्हा', 1 बार चार्ज करने पर 3 दिन करेगा काम

इस चूल्हे में कम लकड़ी में ज्यादा ताप मिलता, इसकी वजह से लकड़ी की खपत कम होती है.

Photo Credit; ETV Bharat
बैटरी से चलने वाला 'लकड़ी का चूल्हा' (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 2:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुशीनगर: हाल के दिनों में रसोई गैस की बढ़ी किल्लत के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर पारंपरिक लकड़ी के चूल्हों का चलन बढ़ रहा है, लेकिन चूल्हे के धुएं से महिलाओं को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है. इसी समस्या का समाधान ढूंढते हुए अपने नवाचार के माध्यम से कुशीनगर के मार्कंडेय सिंह ने बैटरी से चलने वाला अनोखा लकड़ी का चूल्हा बनाया है, जिससे बिना धुएं के और कम लकड़ी में भोजन पकाया सकता है.

बैटरी से चलने वाला 'लकड़ी का चूल्हा' (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के करमैनी ग्राम निवासी मार्कंडेय सिंह इन दिनों चर्चा में हैं. उन्होंने बैटरी से चलने वाला स्टील से बना लकड़ी का चूल्हा तैयार किया है. इस चूल्हे में लगी छोटी बैटरी और पंखे की मदद से लकड़ी को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिससे लकड़ी पूरी तरह जलती है और धुआं काफी कम निकलता है. इससे आसानी से खाना पकाया जा सकता है. हालांकि उन्होंने कहा कि बिना आर्थिक मदद के इसे नहीं बढ़ाया जा सकता है. वहीं, जब इसको लेकर ईटीवी भारत के प्रश्न उठाने पर एसडीएम तमकुहीराज ने इस नवाचार को आगे बढ़ाने में पहल करने की बात कही है.

एक बार चार्ज, तीन दिन तक इस्तेमाल

मार्कंडेय सिंह के अनुसार चूल्हे में 12 वोल्ट की बैटरी और एक छोटा पंखा लगाया गया है. रिचार्जेबल बैटरी को करीब तीन घंटे में चार्ज किया जा सकता है. इसके बाद यह चूल्हा लगभग तीन दिन तक सामान्य उपयोग में चल सकता है. उन्होंने बताया कि इस चूल्हे की खासियत यह है कि इसमें कम लकड़ी में ज्यादा ताप मिलता है. सामान्य चूल्हे की तुलना में इसमें लकड़ी की खपत कम होती है और भोजन भी जल्दी पकता है.

10 लोगों का खाना आसानी से तैयार

मार्कंडेय सिंह ने बताया कि इस चूल्हे से एक बार में करीब 10 लोगों का खाना बनाया जा सकता है. चूल्हा बनाने में आए खर्च का जिक्र करते हुए बताया कि इसे बनाने में लगभग 1500 रुपये तक का खर्च आया है. अब तक करीब 40 चूल्हे तैयार कर लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं.

महिलाओं को धुएं से मिलेगी राहत

ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाला धुआं खासकर महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बनता है. इस नवाचार से धुएं की समस्या कम होने के साथ-साथ आंखों और सांस संबंधी दिक्कतों से भी राहत मिल सकती है.

Photo Credit; ETV Bharat
बैटरी से चलने वाला 'लकड़ी का चूल्हा' (Photo Credit; ETV Bharat)

10वीं तक पढ़ाई, लेकिन तकनीक में रुचि

मार्कंडेय सिंह की औपचारिक शिक्षा 10वीं तक हुई है, लेकिन तकनीकी प्रयोगों में उनकी रुचि हमेशा रही. रोजी-रोटी के लिए वह मुंबई से दुबई तक काम कर चुके हैं. इसी दौरान कम खर्च और उपयोगी तकनीक विकसित करने का विचार उनके मन में आया. कई बार असफल प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने ऐसा चूल्हा तैयार कर लिया, जिसे अब गांव के लोग पसंद कर रहे हैं.

क्षेत्रीय एसडीएम ने की प्रशंसा

तमकुहीराज तहसील क्षेत्र की एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने परिसर में लगे विभागीय मेल में इस चूल्हे के निर्माण संबंधी जानकारी ली और नवाचार से प्रभावित होकर प्रशंसा भी की. साथ ही उन्होंने एक चूल्हा खरीदकर उत्साहवर्धन भी किया.

एसडीएम ने पहल करने की कही बात

ईटीवी भारत ने जब इस बावत एसडीएम आकांक्षा मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक इस नवाचार को बढ़ाने संबंधी कोई विचार मन में नहीं आया था. आपके इस सुझाव के लिए धन्यवाद. कल ही जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी.

चूल्हे का निर्माण करने वाले मार्कण्डेय सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि पिछले एक साल से मैं इस चूल्हे का निर्माण कर रहा हूं, हाल में तहसील की प्रदर्शनी में स्टाल लगाने के बाद इसकी चर्चा आम हुई है. उन्होंने कहा कि अभी आधिकारिक स्तर से मेरे इस नवाचार को बढ़ाने के संबंध में कोई पहल नहीं की गई है. मुझे आर्थिक सहायता मिले तो ही इस काम को आगे बढ़ा सकता हूं.

ये भी पढ़ें- मेरठ में जल्द स्थापित होंगे EV चार्जिंग स्टेशन, 100 नई ई-बसों से और आसान होगा सफर

TAGGED:

BATTERY OPERATED WOODEN STOVE
WOODEN STOVE IN KUSHINAGAR
KUSHINAGAR NEWS
UNIQUE STOVE KUSHINAGAR
UNIQUE WOODEN STOVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.