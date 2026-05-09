आगरा में सगाई समारोह में युवक ने किया हंगामा, युवती का टूट गया रिश्ता, जानें पूरा मामला
पीड़िता की तहरीर पर आरोपी अंकित, उसके भाई रोहित, पिंकू के साथ ही तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 10:53 PM IST
आगरा : एक सिरफिरे की हरकत से युवती की सगाई टूट गई. सिरफिरे ने सगाई समारोह में पहुंचकर युवती को अपनी प्रेमिका बताकर हंगामा किया. आरोपी ने एआई से बनाए फोटो और वीडियो लड़का पक्ष को दिखाए, जिससे रिश्ता टूट गया. पीड़िता की तहरीर पर शाहगंज थाना पुलिस ने आरोपी सिरफिरे और उसके भाइयों समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
मामला ग्यासपुरा का है. युवती ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को बताया कि कई माह से अंकित नाम का युवक परेशान कर रहा था. 12 अप्रैल 2026 को सगाई समारोह था. तभी आरोपी सिरफिरा अंकित सगाई समारोह में पहुंच गया. उसके साथ अन्य लोग भी आए थे. कार्यक्रम में गाली गलौज की. आरोपी ने लड़का पक्ष को बताया कि मैं उसकी प्रेमिका हूं. मुझसे प्यार करता है. इसलिए, यह सगाई नहीं हो सकती है. आरोपी ने एआई से बनाए मेरे साथ के फोटो और वीडियो भी दिए. जिससे मेरी शादी टूट गई.
पीड़िता का कहना है कि आरोपी अंकित और उसके साथ के लोग लगातार मुझ पर शादी के लिए दबाव बना रहे हैं. धमकी दी जा रही है कि कहीं दूसरी जगह शादी नहीं होने नहीं दूंगे. आरोपी ने अब आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करके बदनाम करने की धमकी दी है.
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस कमिश्नर ने शाहगंज थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं. शाहगंज थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी अंकित, उसके भाई रोहित, पिंकू के साथ ही तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपितों की तलाश की जा रही है.
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