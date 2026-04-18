बरेली में युवक ने किया सुसाइड, प्रेमिका से शादी करने के लिए बदला था धर्म, जानिए किस बात को लेकर डिप्रेशन में था
मृतक के भाई ने बताया, दोनों के बीच लंबे समय से गृह कलह चल रही थी, जिससे विनय मानसिक रूप से परेशान रहता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:14 PM IST
बरेली : नकटिया इलाके में एक युवक ने सुसाइड कर लिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. दो मासूम बेटियां बेसहारा हो गईं. मृतक की पहचान विनय कुमार उर्फ इमरान के रूप में हुई है. विजय ने प्रेम विवाह के लिए अपना धर्म बदल लिया था. वह अपनी पत्नी मुस्कान के साथ किराए के मकान में रह रहा था और ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था.
परिजनों के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर कहासुनी होती रहती थी. मृतक के भाई अजय कुमार ने बताया, दोनों के बीच लंबे समय से गृह कलह चल रही थी, जिससे विनय मानसिक रूप से परेशान रहता था. तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया.
वहीं, विनय की सास कुरैशा बेगम ने बताया कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन हाल ही में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मुस्कान ने विनय को रात में ई-रिक्शा चलाने से मना किया था, क्योंकि उसे उसकी सुरक्षा की चिंता थी. इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई, जिसके बाद विनय नाराज हो गया.
बताया जा रहा है कि विवाद के बाद मुस्कान अपने मायके चली गई थी और विनय घर पर अकेला था. गुरुवार सुबह जब मुस्कान अपनी मां के साथ वापस लौटी, तो कमरे का दरवाजा खोलते ही विनय का शव फंदे से लटका मिला. यह देख परिवार के होश उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
इंस्पेक्टर कैंट संजय कुमार धीर ने बताया, प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पति पत्नी के बीच विवाद था, इसी के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली, परिवार की ओर से तहरीर नहीं मिली है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
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