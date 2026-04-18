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बरेली में युवक ने किया सुसाइड, प्रेमिका से शादी करने के लिए बदला था धर्म, जानिए किस बात को लेकर डिप्रेशन में था

युवक ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था. ( Photo Credit; ETV Bharat )