शाहजहांपुर में खाली मकान में युवक ने किया सुसाइड; दोस्तों की धोखेबाजी से लाखों रुपये था कर्ज, वीडियो वायरल कर दे दी जान
पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम में लगा दी गई हैं.
शाहजहांपुर : जिले के सिंधौली थाना क्षेत्र के महुआ पाठक गांव में एक युवक के आत्महत्या करने का मामले सामने आया है. आरोप है कि दो दोस्तों की दगाबाजी और कर्ज ना चुका पाने से परेशान होकर युवक ने यह कदम उठाया है.
सुसाइड से पहले युवक ने आप बीती बताते हुए एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी दोनों दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के मुताबिक, घटना थाना सिंधौली थाना क्षेत्र के महुआ पाठक गांव की है. यहां का रहने वाला अजय कुमार (20) गांव में ही सैलून चलाता था. अजय ने शुक्रवार को खाली मकान के एक कमरे में सुसाइड कर लिया. देर शाम जब उसका छोटा भाई नीरज उस मकान की छत पर पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था. कमरे में झांकने के बाद उसे पूरे मामले की जानकारी हुई.
इस दौरान परिजनों ने युवक की फेसबुक आईडी चेक की तो उस पर सुसाइड से पहले अपलोड किया गया एक वीडियो मिला. यह वीडियो 8 मिनट 7 सेकेंड का है, जिसमें उसने गांव के अपने दोनों दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
अजय ने आरोप लगाया कि दोस्तों ने उसकी दुकान पर लोन लिया था, जिसे उन्होंने वापस नहीं किया और अब उसे लोन की अदायगी करनी पड़ रही थी. उसने अपनी मौत का जिम्मेदार दोनों दोस्तों को ठहराया है. फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का आधार पर उसके दो दोस्त प्रांशु और प्रांजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि जानकारी हुई है कि इस युवक की एक सैलून की शॉप थी. इसके दो मित्र थे जिनके द्वारा उस शाॅप पर भी लोन लिया गया, एक कमेटी का भाग था, उससे भी पैसे ले लिये गये और उसके मकान का भी ऋण लेने का दबाव बना रहे थे कि इसको हम कहीं इन्वेस्टमेंट करके अच्छे पैसे कमाएंगे, इसमें तुम्हें भी शेयर देंगे.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के द्वारा न कोई मूलधन दिया गया और ना ही कोई भी रिटर्न दिया गया. इस बात का वीडियो युवक ने 10 तारीख को अपने मोबाइल पर बनाया था. इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम में लगा दी गई हैं. शीघ्र इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा.
