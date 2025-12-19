ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में खाली मकान में युवक ने किया सुसाइड; दोस्तों की धोखेबाजी से लाखों रुपये था कर्ज, वीडियो वायरल कर दे दी जान

शाहजहांपुर में खाली मकान में युवक ने किया सुसाइड ( Photo credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर : जिले के सिंधौली थाना क्षेत्र के महुआ पाठक गांव में एक युवक के आत्महत्या करने का मामले सामने आया है. आरोप है कि दो दोस्तों की दगाबाजी और कर्ज ना चुका पाने से परेशान होकर युवक ने यह कदम उठाया है. सुसाइड से पहले युवक ने आप बीती बताते हुए एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी दोनों दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के मुताबिक, घटना थाना सिंधौली थाना क्षेत्र के महुआ पाठक गांव की है. यहां का रहने वाला अजय कुमार (20) गांव में ही सैलून चलाता था. अजय ने शुक्रवार को खाली मकान के एक कमरे में सुसाइड कर लिया. देर शाम जब उसका छोटा भाई नीरज उस मकान की छत पर पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था. कमरे में झांकने के बाद उसे पूरे मामले की जानकारी हुई.