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कानपुर में होटल के कमरे में युवक ने की खुदकुशी; दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव, परिजनों ने जबरन वसूली का लगाया आरोप

कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने कुछ व्यक्तियों पर प्रताड़ना और अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं.

प्रशांत दीक्षित (फाइल फोटो)
प्रशांत दीक्षित (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 4:29 PM IST

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कानपुर : कल्याणपुर स्थित एक होटल के कमरे में गुरुवार रात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. होटल कर्मचारियों को दिनभर कमरे में कोई हलचल न होने पर संदेह हुआ. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया.

पुलिस व फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक की पहचान प्रशांत दीक्षित (27) निवासी म्सवानपुर सराय के रूप में हुई है. युवक एक निजी कंपनी में काम करता था.

मृतक के बहनोई दीप अग्निहोत्री ने बताया कि प्रशांत गुरुवार सुबह ऑफिस जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वह काम पर जाने के बजाय सुबह 10 बजे होटल पहुंच गया.

उन्होंने बताया कि जब शाम तक उसका फोन नहीं उठा और वह घर नहीं लौटा, तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की. रात्रि में पुलिस के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसका शव होटल के रूम में मिला है.

परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि आरोपी किसी बहाने से घर से ले जाते थे और उसको सट्टा खेलने के लिये दबाव बनाते थे. आज सुबह भी उन्हीं लोगों के कहने पर प्रशांत कल्याणपुर गया था. आरोप है कि बेटे को प्रताड़ित करने और जबरन वसूली करने पर उसने यह कदम उठाया है. परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है.



कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें डायल 112 के जरिए सूचना मिली थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों ने कुछ व्यक्तियों पर प्रताड़ना और अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं. पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



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