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'महाकाल बलि मांग रहे हैं'...कहकर युवक ने की आत्महत्या; जांच में जुटी पुलिस

SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, मृतक की पहचान राजेश कुमार उर्फ कल्लू (26) के रूप में हुई है.

इटावा में युवक ने की आत्महत्या.
इटावा में युवक ने की आत्महत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 8:13 AM IST

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इटावा: जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां 'माता की बलि' के वहम में एक युवक ने खुद को ही कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार लिया. घायल अवस्था में युवक को परिजनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना बकेवर थाना क्षेत्र गांधी नगर मोहल्ले की है.

SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, मृतक की पहचान राजेश कुमार उर्फ कल्लू (26) के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

परिजनों के मुताबिक, राजेश कुमार उर्फ कल्लू लंबे समय से शराब की लत और मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा था. राजेश ने सोमवार सुबह अपने ही सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार कर लिए.

घटना उस समय हुई जब घर के अन्य सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त थे. गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में एंबुलेंस से बकेवर के 50 शैय्या अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों के मुताबिक, युवक पिछले कुछ समय से असामान्य व्यवहार कर रहा था. वह बार-बार कहता था कि 'महाकाल बलि मांग रहे है'. इससे घर में डर और तनाव का माहौल बना हुआ था.

बताया यह भी जा रहा है कि एक दिन पहले ही उसने खुद को घायल कर लिया था. मृतक की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी, लेकिन पत्नी काफी समय से अलग रह रही थी.

वहीं, संपत्ति और घर को लेकर भी परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई, जबकि परिवार में कोहराम मच गया है.

यह भी पढ़ें: ईरानी हमले में सीतापुर के युवक की रियाद में मौत; 25 मार्च को लखनऊ पहुंचेगा पार्थिव शरीर

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