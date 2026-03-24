ETV Bharat / state

'महाकाल बलि मांग रहे हैं'...कहकर युवक ने की आत्महत्या; जांच में जुटी पुलिस

इटावा: जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां 'माता की बलि' के वहम में एक युवक ने खुद को ही कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार लिया. घायल अवस्था में युवक को परिजनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना बकेवर थाना क्षेत्र गांधी नगर मोहल्ले की है.

SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, मृतक की पहचान राजेश कुमार उर्फ कल्लू (26) के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.

परिजनों के मुताबिक, राजेश कुमार उर्फ कल्लू लंबे समय से शराब की लत और मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा था. राजेश ने सोमवार सुबह अपने ही सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार कर लिए.

घटना उस समय हुई जब घर के अन्य सदस्य अपने-अपने काम में व्यस्त थे. गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में एंबुलेंस से बकेवर के 50 शैय्या अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.