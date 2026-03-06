ETV Bharat / state

युवक ने होटल में चाकू से गला रेतकर दी जान, मचा हड़कंप

हापुड़: गढ़ कोतवाली के एक होटल में गुरुवार की रात एक युवक ने चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली. युवक के आत्महत्या करते ही होटल पर अफरातफरी मच गई. यह पूरा घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.



जानकारी के अनुसार, गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाइवे पर ग्राम अठसैनी के पास प्रधान मुस्लिम होटल पर गुरुवार की रात को सवारियों से भरी एक गाड़ी आकर रुकी. गाड़ी से उतरकर यात्री खाना खाने की तैयारी कर रहे थे. इस दौरान बरेली निवासी युवक सलमान (24) होटल के टेबल पर रखा चाकू अचानक उठाया और अपना गला रेतता हुआ बाहर की तरफ भागा.





घटना सीसीटीवी में कैद: युवक की इस हरकत के बाद होटल पर अफरातफरी मच गई. इसके बाद युवक अचानक वहां गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरा घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है.