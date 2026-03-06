युवक ने होटल में चाकू से गला रेतकर दी जान, मचा हड़कंप
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना; सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 1:23 PM IST
हापुड़: गढ़ कोतवाली के एक होटल में गुरुवार की रात एक युवक ने चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली. युवक के आत्महत्या करते ही होटल पर अफरातफरी मच गई. यह पूरा घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाइवे पर ग्राम अठसैनी के पास प्रधान मुस्लिम होटल पर गुरुवार की रात को सवारियों से भरी एक गाड़ी आकर रुकी. गाड़ी से उतरकर यात्री खाना खाने की तैयारी कर रहे थे. इस दौरान बरेली निवासी युवक सलमान (24) होटल के टेबल पर रखा चाकू अचानक उठाया और अपना गला रेतता हुआ बाहर की तरफ भागा.
घटना सीसीटीवी में कैद: युवक की इस हरकत के बाद होटल पर अफरातफरी मच गई. इसके बाद युवक अचानक वहां गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरा घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेन्द्र सिंह विष्ट ने बताया कि दिल्ली से बरेली जा रहे युवक सलमान दिल्ली में सैलून पर काम करता था. सलमान दिल्ली से बरेली जा रहा था और होटल पर रुककर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और होटल कर्मियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है.
