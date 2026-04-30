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बागपत में युवक ने एलिवेटेड रोड से लगाई छलांग, मौत; फतेहपुर में किशोरी ने किया सुसाइड का प्रयास

बागपत में युवक ने एलिवेटेड रोड से लगाई छलांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत/फतेहपुर: बागपत जिले के पिलाना गांव निवासी युवक ने एलीवेटेड रोड से कूदकर आत्महत्या कर ली. उसने परिजनों के सामने ही छलांग लगाई, जिससे परिजनों की चीखें निकल गईं. वहीं, फतेहपुर में शादी से इंकार मिलने पर किशोरी ने सुसाइड कर लिया. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है. पहले जानें बागपत में आत्महत्या कैसे हुई: परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक बागपत के पिलाना गांव निवासी मुकेश (45) पिछले 4 दिनों से लापता था. परिजनों ने उसकी तलाश में आकाश-पाताल एक कर दिया था. सिंघावली अहीर थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी. बुधवार को ट्रॉनिका सिटी से लौट रहे ग्रामीण संदीप त्यागी ने मुकेश को एलीवेटेड रोड पर संदिग्ध हालत में खड़ा देखा. संदीप की सूचना पर पत्नी अंजू और बेटा हिमांशु आनन-फानन में मौके पर पहुंचे. हालांकि वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. मौके पर पहुंचे परिजनों ने मुकेश को समझाने और वहां से हटाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दिमागी हालत ठीक न होने के कारण मुकेश कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था. परिजनों की चीख-पुकार के बीच उसने अचानक खेकड़ा स्थित एलिवेटेड रोड से करीब 20 फीट नीचे दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर छलांग लगा दी. कंक्रीट की सड़क पर गिरने से वह लहूलुहान हो गया. पुलिस ने तत्काल उसे खेकड़ा CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मानसिक तनाव का दुखद अंत: मृतक की पत्नी अंजू ने बिलखते हुए बताया कि मुकेश पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे. चार दिन पहले वह अचानक घर से निकल गए थे, जिसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी. बुधवार को जब उनके मिलने की उम्मीद जगी थी. जांच अधिकारी प्रभाकर केंतुरा ने बताया कि यह मामला मानसिक रूप से बीमार होने के कारण आत्महत्या का लग रहा है. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. एलिवेटेड मार्ग पर इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और विक्षिप्तों की देखभाल जैसे गंभीर सवालों को फिर से हवा दे दी है.