बागपत में युवक ने एलिवेटेड रोड से लगाई छलांग, मौत; फतेहपुर में किशोरी ने किया सुसाइड का प्रयास
जांच अधिकारी प्रभाकर केंतुरा ने बताया कि यह मामला मानसिक रूप से बीमार होने के कारण आत्महत्या का लग रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:59 AM IST
बागपत/फतेहपुर: बागपत जिले के पिलाना गांव निवासी युवक ने एलीवेटेड रोड से कूदकर आत्महत्या कर ली. उसने परिजनों के सामने ही छलांग लगाई, जिससे परिजनों की चीखें निकल गईं. वहीं, फतेहपुर में शादी से इंकार मिलने पर किशोरी ने सुसाइड कर लिया. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है.
पहले जानें बागपत में आत्महत्या कैसे हुई: परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक बागपत के पिलाना गांव निवासी मुकेश (45) पिछले 4 दिनों से लापता था. परिजनों ने उसकी तलाश में आकाश-पाताल एक कर दिया था.
सिंघावली अहीर थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी. बुधवार को ट्रॉनिका सिटी से लौट रहे ग्रामीण संदीप त्यागी ने मुकेश को एलीवेटेड रोड पर संदिग्ध हालत में खड़ा देखा. संदीप की सूचना पर पत्नी अंजू और बेटा हिमांशु आनन-फानन में मौके पर पहुंचे.
हालांकि वहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. मौके पर पहुंचे परिजनों ने मुकेश को समझाने और वहां से हटाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दिमागी हालत ठीक न होने के कारण मुकेश कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था.
परिजनों की चीख-पुकार के बीच उसने अचानक खेकड़ा स्थित एलिवेटेड रोड से करीब 20 फीट नीचे दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर छलांग लगा दी. कंक्रीट की सड़क पर गिरने से वह लहूलुहान हो गया. पुलिस ने तत्काल उसे खेकड़ा CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मानसिक तनाव का दुखद अंत: मृतक की पत्नी अंजू ने बिलखते हुए बताया कि मुकेश पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे. चार दिन पहले वह अचानक घर से निकल गए थे, जिसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी. बुधवार को जब उनके मिलने की उम्मीद जगी थी.
जांच अधिकारी प्रभाकर केंतुरा ने बताया कि यह मामला मानसिक रूप से बीमार होने के कारण आत्महत्या का लग रहा है. पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. एलिवेटेड मार्ग पर इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और विक्षिप्तों की देखभाल जैसे गंभीर सवालों को फिर से हवा दे दी है.
फतेहपुर में किशोरी ने किया सुसाइड का प्रयास: फतेहपुर जनपद के एक थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने पर 17 वर्षीय किशोरी के आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है. किशोरी ने यह कदम उठाने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
जानकारी के अनुसार, किशोरी तीन वर्ष पूर्व कक्षा आठ में पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक के संपर्क में आई थी. आरोप है कि शिक्षक ने उसे प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा.
किशोरी ने अपने सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख किया है कि दोनों ने आपस में शादी की थी, जिसके फोटो और वीडियो भी मौजूद हैं. मामला सामने आने के बाद संबंधित शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया था और वह गांव छोड़कर चला गया था, हालांकि मोबाइल के माध्यम से दोनों के बीच संपर्क बना रहा.
कुछ समय पहले ही उसके वापस आने पर किशोरी के परिजनों ने सामाजिक स्थिति को देखते हुए विवाह की बात उठाई, जिस पर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल से इस मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ था और पुलिस द्वारा पंचायत भी कराई गई, लेकिन समाधान नहीं निकला.
मंगलवार शाम युवक द्वारा फोन पर किशोरी को साथ रखने से इंकार कर दिए जाने के बाद आहत होकर उसने बुधवार सुबह जहर खा लिया. हालांकि वह बच गई है और आराम मिलने पर उसने पूरी बात परिजनों को बताई.
किशनपुर थाना प्रभारी बच्चे लाल प्रसाद के अनुसार किशोरी युवक के साथ रहना चाहती थी, लेकिन युवक और उसके परिजन इसके लिए तैयार नहीं थे. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है.
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