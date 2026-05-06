ETV Bharat / state

शादीशुदा गर्लफ्रेंड से फरीदाबाद के ओयो होटल में आखिरी मुलाकात, झगड़ा हुआ और कर डाली खुदकुशी

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के खेड़ी थाना क्षेत्र के टीकवाली गांव के पास स्थित एक ओयो होटल में 26 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान नजीर के रूप में हुई है, जो पेशे से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

शादीशुदा महिला से अफेयर चल रहा था : मिली जानकारी के अनुसार नजीर का पिछले करीब दो साल से एक 30 वर्षीय महिला के साथ प्रेम संबंध था. दोनों ही पहले से शादीशुदा थे और दोनों के तीन-तीन बच्चे भी बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में तनाव चल रहा था और आपसी विवाद बढ़ता जा रहा था. घटना वाली रात दोनों एक-दूसरे से मिलने के लिए टीकवाली गांव के पास स्थित “लविश” नाम के ओयो होटल में पहुंचे थे. तय समय के अनुसार दोनों होटल के कमरे में पहुंचे और आपस में बातचीत करने लगे। रात करीब 11 बजे के आसपास रिश्ते को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई. इसी दौरान महिला ने नजीर से साफ शब्दों में कह दिया कि वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और ये उनकी आखिरी मुलाकात है.

फरीदाबाद के ओयो होटल में आखिरी मुलाकात, झगड़ा हुआ और कर डाली खुदकुशी (ETV Bharat)

झगड़े के बाद नजीर ने खुदकुशी की : ये बात सुनकर नजीर काफी नाराज हो गया और दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई. कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई. बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में काफी देर तक झगड़ा चलता रहा. रात करीब 12 बजे के आसपास झगड़े के बाद महिला वहां से चली गई, जबकि नजीर होटल के कमरे में ही रुक गया. बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में महिला की सूट की चुन्नी कमरे में ही छूट गई थी. इसके बाद नजीर ने खुदकुशी कर डाली.

दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस : सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई बाहर नहीं निकला तो होटल के केयरटेकर को शक हुआ. उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. इसके बाद होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि नजीर ने खुदकुशी कर ली थी.