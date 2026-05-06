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शादीशुदा गर्लफ्रेंड से फरीदाबाद के ओयो होटल में आखिरी मुलाकात, झगड़ा हुआ और कर डाली खुदकुशी

हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक ने होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Young man committed suicide at an Oyo hotel in Tikawali village Faridabad
फरीदाबाद के ओयो होटल में आखिरी मुलाकात, झगड़ा हुआ और कर डाली खुदकुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 6, 2026 at 3:57 PM IST

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Updated : May 6, 2026 at 4:14 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के खेड़ी थाना क्षेत्र के टीकवाली गांव के पास स्थित एक ओयो होटल में 26 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान नजीर के रूप में हुई है, जो पेशे से इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

शादीशुदा महिला से अफेयर चल रहा था : मिली जानकारी के अनुसार नजीर का पिछले करीब दो साल से एक 30 वर्षीय महिला के साथ प्रेम संबंध था. दोनों ही पहले से शादीशुदा थे और दोनों के तीन-तीन बच्चे भी बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में तनाव चल रहा था और आपसी विवाद बढ़ता जा रहा था. घटना वाली रात दोनों एक-दूसरे से मिलने के लिए टीकवाली गांव के पास स्थित “लविश” नाम के ओयो होटल में पहुंचे थे. तय समय के अनुसार दोनों होटल के कमरे में पहुंचे और आपस में बातचीत करने लगे। रात करीब 11 बजे के आसपास रिश्ते को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हुई. इसी दौरान महिला ने नजीर से साफ शब्दों में कह दिया कि वो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और ये उनकी आखिरी मुलाकात है.

फरीदाबाद के ओयो होटल में आखिरी मुलाकात, झगड़ा हुआ और कर डाली खुदकुशी (ETV Bharat)

झगड़े के बाद नजीर ने खुदकुशी की : ये बात सुनकर नजीर काफी नाराज हो गया और दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई. कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई. बताया जा रहा है कि होटल के कमरे में काफी देर तक झगड़ा चलता रहा. रात करीब 12 बजे के आसपास झगड़े के बाद महिला वहां से चली गई, जबकि नजीर होटल के कमरे में ही रुक गया. बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में महिला की सूट की चुन्नी कमरे में ही छूट गई थी. इसके बाद नजीर ने खुदकुशी कर डाली.

दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस : सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई बाहर नहीं निकला तो होटल के केयरटेकर को शक हुआ. उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. इसके बाद होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि नजीर ने खुदकुशी कर ली थी.

महिला से पूछताछ जारी : पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मृतक के परिजनों को सुबह करीब 5 बजे घटना की सूचना दी गई. मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था, लेकिन उसने घर में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था. उन्होंने ये भी शक जताया है कि कहीं उनके बेटे के साथ कोई गलत घटना तो नहीं हुई, क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा इस तरह का कदम नहीं उठा सकता. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. होटल के कर्मचारियों और संबंधित महिला से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी.

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Last Updated : May 6, 2026 at 4:14 PM IST

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