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रायबरेली में युवक ने किया सुसाइड, मरने से पहले वीडियो बनाया, रोते हुए बोला- पत्नी और ससुराल वालों से परेशान हो चुका हूं

वायरल वीडियो में युवक ने ससुरालियों से तंग आकर गलत क़दम उठाये जाने की बात कही है.

युवक ने किया सुसाइड.
युवक ने किया सुसाइड. (Photo Credit; Raebareli Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 5:46 PM IST

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रायबरेली : शिवगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक ने सुसाइड करने से पहले लगभग चार मिनट का वीडियो बनाया है. वीडियो में अपने खिलाफ पत्नी व ससुराल वालों के लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है. वायरल वीडियो में युवक ने रोते हुए कहा, पत्नी और ससुराल वालों से परेशान हो चुका हूं. ससुरालियों से तंग आकर गलत क़दम उठाये जाने की बात भी कही है. पुलिस ने मृतक के पिता राजाराम की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है.

मामला शिवगढ़ थाना इलाके के मनऊ खेड़ा का है. राजाराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 4 जून को देवेश मजदूरी करके घर लौटा था. रात में सुसाइड कर लिया. देवेश की शादी लक्ष्मणपुर गांव निवासी नीतू से दो साल पहले हुई थी. पिछले तीन माह से नीतू अपने मायके में रह रही थी और ससुराल नहीं आ रही थी. उसके ससुराल के लोग उसे अलग होने का दबाव बना रहे थे. ऐसा न करने पर वह उसे फर्जी मुकदमा दर्ज करने और जीवन बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे.

पिता राजाराम ने कहा, ससुराल वालों की धमकी से देवेश मानसिक परेशानी से जूझ रहा था. महिला थाने में दोनों के बीच मध्यस्थता कराई गई थी, लेकिन बात नहीं बनी. इस बीच पत्नी को ले जाने के लिए देवेश अपने चाचा के साथ ससुराल लक्ष्मणपुर भी गया था. ससुराल में चाचा पर पत्नी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और मारपीट की गई.

पिता ने बताया, देवेश ने आरोपों को निराधार बताते हुए वीडियो बनाया और बीते चार जून को उसने आत्महत्या कर ली. उसकी मौत के बाद ससुराल से भी कोई देखने तक नहीं आया. देवेश की मौत के बाद परिजनों ने उसकी ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है. क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मामला 7 जून का है. युवक ने आत्महत्या की थी. उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. पिता राजाराम की तहरीर पर पुलिस जांच में जुट गई है. शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया गया है. सभी पहलुओं का ध्यान रखकर आगे की जांच की जा रही है.

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