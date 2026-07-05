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गाड़ी के चालान का नोटिस देने पहुंचा कोर्ट कर्मी, कमरे के अंदर पड़ा था युवक का शव

स्थानीय लोगों और पुलिस को युवक की मौत का तब लगा, जब गाड़ी या बाइक के चालान को लेकर कोर्ट से आए नोटिस को देने के लिए एक व्यक्ति युवक घर पहुंचा था. कर्मचारी द्वारा काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब नहीं खुला और अंदर से तेज दुर्गंध आने पर कर्मी ने और पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इस दौरान कमरा खोलने पर युवक संदिग्ध मृत पड़ा था.

ज्वालामुखी: हिमाचल के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में एक हैरानी कर देने वाली घटना सामने आई है. वार्ड नंबर चार में एक युवक कमरे के अंदर मृत पड़ा था. हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी. इसका खुलासा तब हुआ जब कोर्ट कर्मी गाड़ी का चालाना का नोटिस देने युवक के घर पहुंचा. कोर्ट कर्मी जब युवक के घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए.

मृत युवक की पहचान शुभम निवासी वार्ड नंबर 4 ज्वालामुखी के रूप में हुई है. पुलिस की टीम को युवक का शव कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला. स्थानीय लोगों के अनुसार, शुभम घर में अकेला रहता था. उसके माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि उसकी बहन अपने ससुराल में रहती है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची. इसके बाद फॉरेसिंक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने कमरे का बारीकी से मुआयना करने के बाद यहां से कई तरह के सैंपल एकत्रित किए.

जांच में जुटी पुलिस

एसपी देहरा संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है. यदि जांच के दौरान कोई अन्य तथ्य सामने आते है तो उनके आधार पर आगामी कारवाई अमल में लाई जाएगी. युवक का टांडा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका शव परिजनों को सौंपा जाएगा."

पुलिस के अनुसार, युवक के शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी मौत 2 से 3 दिन पहले हो चुकी है. शरीर फूल चुका है. बॉडी से काफी दुर्गंध आ रही थी. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारण का पता चल पाएगा. साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि उसकी मौत कब और कैसे हुई है.

'मानसिक रूप से परेशान था युवक'

पुलसि को सूचना मिली थी कि, वार्ड नंबर 4 गुलाटी गली में एक मकान में रह रहा शुभम जिसकी उम्र 29 साल है. कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पड़ा है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए. मौके पर स्थानीय नगर निगम उपाध्यक्ष दीप्ति सूद भी मौजूद रहीं. नगर निगम उपाध्यक्ष दीप्ति सूद ने बताया कि, "युवक घर में अकेले ही रहता था और काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था. हालांकि पुलिस जांच के बाद ही यह सारी बातें स्पष्ट होंगी कि आखिर युवक के मौत के पीछे के क्या कारण रहे. पुलिस को युवक के शव के पास किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे उसकी मौत से पर्दा उठ सके."

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