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गोरखपुर में जन्मदिन के अगले दिन युवक ने किया सुसाइड, ससुरालियों ने पत्नी को पीटा, पुलिस पर पथराव, दो कॉन्स्टेबल घायल

युवक की चार महीने पहले ही शादी हुई थी. पुलिस ने महिला को ससुरालियों से बचाकर हिरासत में लिया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 9:56 PM IST

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गोरखपुर : पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम ककरहिया में रविवार को एक युवक ने सुसाइड कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही पीआरवी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. युवक ने शनिवार को ही अपना जन्मदिन भी मनाया था.

नाराज परिजनों ने युवक की पत्नी को पीटने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह महिला को बचाया. इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. पत्थर लगने से दो पुलिस कर्मी घायल हो गए. पुलिस को दूसरे थानों से फोर्स बुलानी पड़ी. तब जाकर मामला शांत हुआ.

युवक की पत्नी को हिरासत में लिया गया है. (Video Credit; Police Media cell)

मृतक की पहचान पंकज निषाद पुत्र ब्रह्मदेव निषाद निवासी ककरहिया के रूप में हुई है. पंकज घर रहकर साउंड सिस्टम और ड्राइविंग का काम करता था. पंकज दो भाइयों में सबसे बड़ा था.

ब्रह्मदेव निषाद ने बताया, पंकज की शादी 6 फरवरी को प्रतिमा साहनी से हुई थी. प्रतिमा का मायका पीपीगंज थाना क्षेत्र के चकडीहा में है. शादी के बाद से ही पंकज और प्रतिमा साहनी के रिश्ते ठीक नहीं थे. पंकज को पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध का शक था. इससे पंकज मानसिक तौर से परेशान रहता था.

शनिवार को दोस्तों के साथ पंकज अपना जन्मदिन मना कर घर लौटा, तो पत्नी को सोशल मीडिया का उपयोग करते देखा. इससे वह नाराज हो गया. रविवार को उसका शव कमरे में मिला. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पिपराइच पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर मौके से सभी साक्ष्य एकत्रित किए. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

हालांकि शव को कब्जे में लेने के दौरान ग्रामीण और पुलिस में झड़प हुई. जिसमें दो सिपाही घायल हो गए. पुलिस ने मोबाइल को जब्त कर लिया है और उसकी जांच कर रही है.

क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा कुंदन सिंह ने बताया, घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और परिजन मृतक की पत्नी के साथ मारपीट करने लगे. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और सरकारी वाहन से थाने भेजने की व्यवस्था की. दो पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है. मामले की जांच की जा रही है.

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