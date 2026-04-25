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शादी से दो दिन पहले डॉक्टर ने मौत को लगाया गले, मातम में बदलीं खुशियां

थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 अप्रैल शनिवार को कुलसारी निवासी 30 वर्षीय आदित्य जोशी पुत्र हरीश चंद्र जोशी मूल निवासी विजयपुर, हाल निवासी पीपलगैर (कुलसारी) ने अपने घर में जीवन समाप्त कर ली. परिवारजनों द्वारा आदित्य को कमरे में मृत अवस्था में पाया तो हड़कंप मच गया. परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को डायल 112 के माध्यम से दी.

थराली: चमोली के थराली विकासखंड अंतर्गत कुलसारी क्षेत्र से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. क्षेत्र के एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली. खास बात यह है कि युवक की शादी महज दो दिन बाद होने वाली थी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

बताया जा रहा है कि मृतक आदित्य जोशी विदेश में डॉक्टर के रूप में कार्यरत था और अपनी शादी के लिए कुछ दिन पहले ही घर लौटा था. परिवार में शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी. कई नाते रिश्तेदार भी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे थे. लेकिन इस अप्रत्याशित घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया.

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस घर में दो दिन बाद शहनाइयां बजने वाली थीं. वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में गहरा शोक और स्तब्धता का माहौल है. थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना के पीछे के कारणों का खुलासा किया जाएगा.

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