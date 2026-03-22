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बस्ती में महिला की हत्या का खुलासा; विश्वास जमाकर पत्नी के नाम कराई जमीन, पैसे मांगने पर गला दबाने का आरोप

बस्ती में महिला की हत्या का खुलासा ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों रेलवे ट्रैक पर महिला के शव के मामले में पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने महिला की रेलवे ट्रैक के पास गला दबाकर हत्या कर दी थी उसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया था. मामला थाना वाल्टरगंज क्षेत्र का है, जहां 5 मार्च को एक महिला (55) का शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में मिला था. शुरुआती तौर पर यह मामला ट्रेन से कटकर मौत का प्रतीत हो रहा था, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस से गहन जांच की मांग की थी. एसपी यशवीर सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना वाल्टरगंज पुलिस और सर्विलांस टीम को जांच में लगाया गया था. जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिला. जिसमें अभिषेक श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति सामने आया, जो मृतका के काफी करीब था. जांच में पता चला कि महिला घरेलू कार्यों के लिए उसी पर निर्भर थी और आरोपी ने इसी भरोसे का फायदा उठाया. महिला का पति काफी समय से बीमार है. आरोपी ने महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी दो बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करा ली थी.