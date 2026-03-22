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बस्ती में महिला की हत्या का खुलासा; विश्वास जमाकर पत्नी के नाम कराई जमीन, पैसे मांगने पर गला दबाने का आरोप

एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बस्ती में महिला की हत्या का खुलासा
बस्ती में महिला की हत्या का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 9:21 PM IST

3 Min Read
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बस्ती : वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों रेलवे ट्रैक पर महिला के शव के मामले में पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने महिला की रेलवे ट्रैक के पास गला दबाकर हत्या कर दी थी उसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया था.

मामला थाना वाल्टरगंज क्षेत्र का है, जहां 5 मार्च को एक महिला (55) का शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में मिला था. शुरुआती तौर पर यह मामला ट्रेन से कटकर मौत का प्रतीत हो रहा था, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए पुलिस से गहन जांच की मांग की थी.

एसपी यशवीर सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना वाल्टरगंज पुलिस और सर्विलांस टीम को जांच में लगाया गया था. जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिला. जिसमें अभिषेक श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति सामने आया, जो मृतका के काफी करीब था.

जांच में पता चला कि महिला घरेलू कार्यों के लिए उसी पर निर्भर थी और आरोपी ने इसी भरोसे का फायदा उठाया. महिला का पति काफी समय से बीमार है. आरोपी ने महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी दो बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करा ली थी.

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने धोखे से महिला की करीब दो बीघा जमीन, जिसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपये बताई जा रही है, अपनी पत्नी के नाम करा लिया था. उन्होंने बताया कि महिला ने बार-बार अपने पैसे की मांग की तो, आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.


उन्होंने बताया कि आरोपी ने महिला को सुनसान इलाके में रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. जिसके बाद आरोपी ने हत्या करने के बाद उनका शव रेलवे ट्रैक पर रख दिया और मोबाइल फेंक कर भाग गया.



एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. सीसी फुटेज में आरोपी महिला को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाते हुए दिखाई दिया है. इसके अलावा दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी आपस में मेल खाती पाई गई.

जमीन से जुड़े लेन-देन और ट्रांजेक्शन को भी पुलिस ने सत्यापित कर लिया है, जो सिद्धार्थनगर में होना सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस खुलासे के लिए पुलिस टीम को 10 हजार रुपये का इनाम भी दिया गया.



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