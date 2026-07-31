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मकान विवाद में पुलिस से न्याय न मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, बहन और दबंगों पर घर से बेदखल करने का आरोप

डीडवाना एसपी कार्यालय पहुंचने के दौरान युवक की तबीयत बिगड़ गई. अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वह वापस आकर पानी की टंकी पर चढ़ गया.

Young Man Climbs Water Tank
पानी की टंकी पर चढ़ा युवक (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 9:53 AM IST

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कुचामनसिटी: पैतृक मकान के विवाद में न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए डीडवाना-कुचामन जिले के परबतसर उपखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक हाथ में ज्वलनशील की बोतल लेकर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया. युवक ने चेतावनी दी कि यदि उसे न्याय नहीं मिला और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वह आत्मदाह कर लेगा.

एडिशनल एसपी भूपेन्द्र शर्मा ने बताया कि फिलहाल पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की जा रही है.

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टंकी पर चढ़े युवक की पहचान परबतसर निवासी विनोद माली के रूप में हुई है. विनोद का आरोप है कि स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण वह यह कदम उठाने को मजबूर हुआ है. विनोद की बड़ी बहन ने कथित रूप से धोखे से मां के नाम दर्ज पैतृक मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, जिसके बाद उस मकान को एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया. परिवार का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उनके साथ मारपीट कर विनोद एवं उसकी वृद्ध मां को घर से बेदखल कर दिया. इतना ही नहीं घर के बाहर रखे घरेलू सामान में भी आग लगा दी गई.

विनोद के रिश्तेदार मनीष का कहना था कि न्याय की गुहार लेकर वे परबतसर थाने पहुंचे, लेकिन सुनवाई न होने पर दो दिनों तक थाने के बाहर रहने को मजबूर रहे. इसके बाद वे डीडवाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां न्याय की उम्मीद में भटक रहे विनोद की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे दौरा पड़ गया. पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारे लाल शिवरान ने तत्काल एम्बुलेंस बुलवाकर उसे अस्पताल भिजवाया. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी जब मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो शुक्रवार सुबह विनोद उपखंड कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया और आत्मदाह की चेतावनी दे दी.

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DISTRESSED OVER A PROPERTY DISPUTE
INCIDENT HAPPENED IN PARBATSAR SDO
YOUNG MAN CLIMBS WATER TANK

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