नाराज होकर पत्नी मायके गई तो पति बना 'वीरू', टावर पर चढ़कर बैठा

पीलीभीत के जहानाबाद कस्बे में मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को उतारने की कोशिश जारी है.

जहानाबाद कस्बे में टावर पर चढ़ा युवक.
October 15, 2025 at 2:25 PM IST

पीलीभीत: जिले के जहानाबाद कस्बे में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी. बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के मायके जाने से परेशान है.

पुलिस के मुताबिक, जहानाबाद थाना क्षेत्र के सरोरी गांव निवासी चंद्रसेन बुधवार सुबह जहानाबाद कस्बे में बने मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसकी पत्नी वीरा देवी कुछ दिनों पहले नाराज होकर मायके चली गई थी और अब लौटने से इंकार कर रही है. पत्नी की नाराजगी और अलगाव से दुखी होकर चंद्रसेन ने टावर पर चढ़ने जैसा जोखिम भरा कदम उठा लिया. सूचना मिलते ही जहानाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की भीड़ को नियंत्रित करते हुए युवक को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश शुरू की है. कई पुलिसकर्मी टावर के नीचे खड़े होकर युवक से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसे शांति से समझाया जा सके.

सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम लगातार उससे बात कर रही है. अभी युवक टावर से नीचे नहीं उतरा है, प्रयास जारी है कि उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया जाए. स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और किसी भी आकस्मिक घटना को रोकने के लिए मौके पर बचाव टीम तैयार रखी गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास का बाजार क्षेत्र भी प्रभावित हुआ. पुलिस प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांत रहें.

