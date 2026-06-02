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सनक में पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक, मधुमक्खियों से हो गई मुलाकात, जानें फिर क्या हुआ

गढ़वा में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया. इस दौरान मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया.

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पानी की टंकी पर चढ़ा युवक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 3:50 PM IST

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गढ़वा: जिले के केतार प्रखंड अंतर्गत चेचरिया गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. एक युवक करीब 55 फीट ऊंची पानी टंकी पर चढ़ गया. युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई. सूचना मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया.

मिली जानकारी के अनुसार श्री बंशीधर नगर निवासी 35 वर्षीय कमलेश गुप्ता अपने ससुराल केतार थाना क्षेत्र के अंजनिया गांव स्थित सुरेश साव के घर आया हुआ था. जहां अचानक कमलेश चेचरिया गांव स्थित पानी टंकी पर चढ़ गया. टंकी पर पहले से मौजूद मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया. मधुमक्खियों के डंक से घायल कमलेश घबरा गया और टंकी के ऊपर ही फंस गया. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की सूचना प्रशासन को दी.

जानकारी देते केतरा के बीडीओ (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही बीडीओ प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए. इसी दौरान स्थानीय युवक विकास यादव ने पानी टंकी पर चढ़ने का निर्णय लिया. ऊपर पहुंचते ही मधुमक्खियों ने उस पर भी हमला कर दिया, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना घायल कमलेश को संभाला और काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतार लिया.

घटना के बाद मौजूद लोगों ने विकास यादव की बहादुरी की जमकर सराहना की. वहीं, बीडीओ प्रशांत कुमार ने भी उसके साहसिक कार्य की प्रशंसा करते हुए पानी टंकी की सुरक्षा के मद्देनजर उसकी घेराबंदी कराने के आवश्यक निर्देश दिए.

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गढ़वा में पानी टंकी पर चढ़ा युवक
MAN CLIMBED ON WATER TANK

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