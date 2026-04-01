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'मेरी प्रेमिका को बुलाओ वरना कूदकर जान दे दूंगा', टावर पर चढ़ा युवक

मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने की जिद में कथित प्रेमी 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. पढ़ें पूरी खबर..

Youth climbs tower in Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में युवक टावर पर चढ़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 1, 2026 at 4:50 PM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका से मिलने की जिद में एक युवक 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. इस दौरान मौके पर घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा.

ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक: मामला पारू थाना क्षेत्र के धरफरी वार्ड नंबर-9 का है. यहां का रहने वाला अनीश कुमार बुधवार सुबह मुजफ्फरपुर जंक्शन के दक्षिणी द्वार के पास स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. देखते ही देखते वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

मुजफ्फरपुर में 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी (ETV Bharat)

पुणे में मजदूरी करता है युवक: अनीश कुमार एक महीने पहले ही पुणे से घर लौटा था, जहां वह टाइल्स की दुकान में मजदूरी करता था. मंगलवार शाम वह दोबारा पुणे जाने के लिए घर से निकला था लेकिन बुधवार सुबह अचानक टावर पर चढ़कर बैठ गया.

'मेरी प्रेमिका को बुला दो': चौंकाने वाली बात यह रही कि युवक ने खुद ही सुबह करीब 11 बजे डायल 112 पर कॉल कर पूरे मामले की जानकारी दी. उसने साफ तौर पर कहा, 'अगर मेरी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया गया तो वह टावर से कूदकर अपनी जान दे देगा.'

Youth climbs tower in Muzaffarpur
प्रेमिका से मिलने की जिद में टावर पर चढ़ा (ETV Bharat)

"हमलोग टाउन में घूम रहे थे, तभी देखा कि लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई है. उसके बाद हम भी रुक गए. ऊपर देखा तो एक युवक टावर पर चढ़ा है. वह अपनी प्रेमिका को बुलाने की मांग कर रहा है."- गुड्डू कुमार, स्थानीय

घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा: जानकारी के अनुसार कथित प्रेमी युवक देवरिया की एक लड़की से प्रेम करता है और फोन के जरिए अपने परिजनों पर उसे बुलाने का दबाव बना रहा था. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी देर तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा.

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मुजफ्फरपुर में युवक टावर पर चढ़ा
प्रेमिका से मिलने की जिद
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