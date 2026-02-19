मेरी शादी करवाओ... मिर्जापुर में जिद पर अड़ा युवक टॉवर पर चढ़ा, बोला- घर में मेरी इज्जत नहीं है
करीब दो घंटे तक युवक टॉवर पर बैठा रहा. शादी का आश्वासन देने के बाद नीचे उतरा.
मिर्जापुर : जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. कोतवाली क्षेत्र के इमामबाड़ा के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. यहां 26 साल का एक युवक शादी कराने की जिद पर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया. करीब दो घंटे तक ड्रामा चला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर वालों को बुलाया और शादी का आश्वासन देने पर युवक नीचे उतरा.
गुरुवार को कटरा कोतवाली क्षेत्र के इमामबाड़ा के आगे स्थित दुल्हन पैलेस में लगे 100 फीट मोबाइल टॉवर पर एक युवक चढ़ गया. युवक को टॉवर पर चढ़ता देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने युवक को ऊपर नहीं चढ़ने की बात कही, लेकिन युवक नहीं माना और टॉवर पर चढ़ गया. लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना. टॉवर पर बैठकर युवक ने कहा, मुझे घर में सम्मान नहीं मिल रहा है. मेरी शादी भी नहीं कराई जा रही है. इसके बाद पुलिस ने युवक के घर वालों को फोन कर मौके पर बुलाया. पुलिस के सामने युवक के परिजनों ने शादी कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर युवक टॉवर से नीचे उतरा.
कटरा कोतवाली प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने बताया, युवक की पहचान हथिया फाटक के रहने वाले जुनैद (26) के रूप में हुई है. जुनैद की शादी नहीं हुई है. घर वालों पर दबाव बनाने के लिए टॉवर पर चढ़ गया था. पूछने पर बताया कि घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं. मुझे घर में सम्मान भी नहीं मिलता है. करीब दो घंटे तक टॉवर पर ही बैठा रहा.
प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने बताया, उसके न उतरने पर फायर ब्रिगेड और अन्य टीमों को बुलाया गया था, उससे बात की गई. जुनैद ने कहा कि घर के अन्य लोग की शादी हो गई है पर उसकी शादी नहीं करा रहे है. उसे समझाया गया कि वह नीचे उतर जाए उसकी भी शादी करा दी जाएगी, इस आश्वासन के बाद वह नीचे उतरा.
