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पांच घंटे तक नौवीं मंजिल पर अटका रहा युवक, सेल सिटी में मची अफरा-तफरी

नौवीं मंजिल पर अटका रहा युवक ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के पुंदाग ओपी थाना क्षेत्र स्थित सेल सिटी में मंगलवार की रात एक युवक को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. युवक अचानक टावर की नौवीं मंजिल की रेलिंग पर चढ़ गया. ऊपर चढ़ने के बाद कई बार ऐसी स्थिति बनी कि लगा कि अब वह नीचे गिर जाएगा. पूरे मामले में पुंदाग ओपी प्रभारी संजीव ने हिम्मत दिखाते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतारा.