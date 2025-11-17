ETV Bharat / state

रेलवे कंटेनर के ऊपर चढ़ा युवक, घंटों चला ड्रामा, सूझबूझ से बची जान

धनबाद: एक युवक रेल कंटेनर के ऊपर चढ़ गया, जिसे लेकर धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या दो पर अफरा तफरी मची रही. यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर इकट्ठा हो गई.

मेन डाउन लाइन पर खड़े कंटेनर के ऊपर चढ़कर युवक ऐसी हरकत कर रहा था, जैसे वह नीचे छलांग लगा देगा. यही नहीं ऊपर हाई टेंशन तार की चपेट में वह कभी भी आ सकता था और उसकी जान जा सकती थी. सूचना मिलने के बाद आरपीएफ जीआरपी और रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा.

रेलवे कंटेनर पर चढ़े सिरफिरे युवक की जान बची (Etv bharat)

युवक को आई है चोट

रेलवे की टेक्निकल टीम के कर्मी के मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले हाई टेंशन को बंद किया गया. जिसके बाद कंटेनर में सीढ़ी लगाकर युवक को उतारने की कोशिश की गई लेकिन जैसे ही रेलवे की टेक्निकल टीम कंटेनर के ऊपर पहुंची, युवक टीम के सदस्यों को मारने लगा.

हालांकि किसी तरह रेलवे की टीम ने उस पर काबू पाया. टीम द्वारा सीढ़ी से उसे ऊपर जोर का झटका दिया गया, जिससे उसके सिर में चोट आई है. जिसके बाद रेलवे टीम ने उसे नीचे उतारने में सफलता हासिल की है.

नशे में धुत था युवक