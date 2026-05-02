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प्रेमिका की दूसरी जगह शादी हुई तय तो नाराज हो गया प्रेमी, मोबाइल टावर पर चढ़ बोला- कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा

गढ़वा: जिले के रंका थाना क्षेत्र के खपरो मानपुर गांव में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. इतना ही नहीं उसने अपनी जान देने की धमकी भी देने लगा. मामले की जानकारी मिलते ही रंका पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी असदुल्ला अंसारी को मोबाइल टावर से नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई.

मोबाइल टावर पर क्यों चढ़ा युवक

दरअसल, मानपुर की एक लड़की से खपरो गांव के असदुल्ला अंसारी का दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बीच लड़की के घरवालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी. इससे प्रेमी नाराज हो गया और मोबाइल टावर पर चढ़ गया. मामले को लेकर लड़के के पिता खुर्शीद अंसारी बताते हैं कि लड़की उनके समुदाय की ही है. एक सप्ताह पहले रंका थाना में समझौता भी हुआ था. जहां प्रेमी और प्रेमिका की शादी कराने की सहमति बन गई थी. लेकिन लड़की के घरवालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी.