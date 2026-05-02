प्रेमिका की दूसरी जगह शादी हुई तय तो नाराज हो गया प्रेमी, मोबाइल टावर पर चढ़ बोला- कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा
गढ़वा में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को नीचे उतारने की कोशिश कर रही है.
Published : May 2, 2026 at 3:30 PM IST
गढ़वा: जिले के रंका थाना क्षेत्र के खपरो मानपुर गांव में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. इतना ही नहीं उसने अपनी जान देने की धमकी भी देने लगा. मामले की जानकारी मिलते ही रंका पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी असदुल्ला अंसारी को मोबाइल टावर से नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई.
मोबाइल टावर पर क्यों चढ़ा युवक
दरअसल, मानपुर की एक लड़की से खपरो गांव के असदुल्ला अंसारी का दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बीच लड़की के घरवालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी. इससे प्रेमी नाराज हो गया और मोबाइल टावर पर चढ़ गया. मामले को लेकर लड़के के पिता खुर्शीद अंसारी बताते हैं कि लड़की उनके समुदाय की ही है. एक सप्ताह पहले रंका थाना में समझौता भी हुआ था. जहां प्रेमी और प्रेमिका की शादी कराने की सहमति बन गई थी. लेकिन लड़की के घरवालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी.
प्रेम प्रसंग का मामला
खुर्शीद अंसारी ने बताया कि इस बीच जानकारी मिली कि उनके बेटे असदुल्ला एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया है. परिजनों द्वारा लगातार कोशिश के बाद आखिरकार जा रही है कि किसी तरह से वह टावर से उतर जाएं. पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि प्रेम प्रसंग का यह मामला है. प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया है. हमलोग उतराने का प्रयास कर रहे है. पुलिस और ग्रामीण नीचे से बहुत समझाने का प्रयास कर रहें हैं लेकिन प्रेमी नीचे उतरने को तैयार नहीं हैं, पुलिस का प्रयास जारी है.
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