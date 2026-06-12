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पत्नी और पिता से झगड़ा, मोबाइल टावर पर चढ़ बैठा युवक!

पलामू में एक युवक पत्नी और पिता से झगड़ा करने के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया.

young man climbing down from mobile tower
मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 9:09 PM IST

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पलामू: जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के खुरा पुलिस पिकेट के पास शुक्रवार को एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. परिजन और पुलिस द्वारा काफी समझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सका.

दरअसल, युवक पत्नी और पिता से झगड़ा करने के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक करीब 45 मिनट तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा और पुलिस अधिकारियों को बुलाने की मांग करता रहा. पुलिस पिकेट में मौजूद पुलिस अधिकारियों के दखल देने और समझाने बुझाने के बाद युवक मोबाइल टावर से खुद ही नीचे उतर आया.

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (Etv bharat)

पुलिस के समझाने पर मान गया युवक

युवक की पहचान खुद गांव के रहने वाले विनोद चौधरी के रूप में हुई है. चैनपुर के थाना प्रभारी लाल जी ने बताया कि पत्नी और पिता से झगड़ा करने के बाद वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया. इसके बाद वो पुलिस अधिकारियों को बुलाने की मांग करता रहा. पिकेट में तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारियों के समझाने के बाद युवक खुद ही मोबाइल टावर से नीचे उतर आया. इधर, युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण टॉवर के नीचे इकट्ठे हो गए और युवक को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगे.

100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक

दरअसल, युवक सिर्फ पुलिस अधिकारियों और जवानों की बात सुन रहा था. टावर से नीचे उतरने के बाद परिजन एवं अन्य ग्रामीणों ने उसे समझाया और घर लेकर गए. बता दें कि मोबाइल टावर की ऊंचाई लगभग 100 फीट से भी अधिक थी.

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