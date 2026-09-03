धनबाद में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरने के लिए मुख्यमंत्री से बात कराने की रखी शर्त, जानिए क्या है पूरा मामला
धनबाद में एक युवक अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 5:28 PM IST
धनबाद: जिले के टुंडी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब 24 वर्षीय युवक अपनी मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक मुख्यमंत्री से बात कराने की मांग पर अड़ा रहा. टावर पर युवक के चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा.
युवक ने मुख्यमंत्री और विधायक से बातचीत कराने की रखी शर्त
मामला टुंडी थाना क्षेत्र के लछु रायडीह पंचायत अंतर्गत बादलपुर काजी टोला का है. यहां रहने वाले जाहिद अंसारी सुबह करीब 8 बजे मोबाइल टावर पर चढ़ गए. युवक ने पुलिस के सामने मांग रखी कि उसकी मुख्यमंत्री एवं विधायक जयराम महतो से बातचीत कराई जाए.
पुलिस के समझाने पर माना युवक
टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर ने बताया कि युवक मुख्यमंत्री से बात करने की मांग पर अड़ा रहा. पुलिस ने उसे समझाया कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उसे रांची ले जाकर मुलाकात कराने की बात कही गई. थाना प्रभारी के अनुसार, काफी देर तक समझाने और मान मनौव्वल के बाद युवक टावर से नीचे उतरने को तैयार हुआ.
वहीं, थाना प्रभारी उमाशंकर ने युवाओं को इस तरह के कदम को लेकर नसीहत दी कि आजकल कुछ युवा सोशल मीडिया पर हाइलाइट होने और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे जोखिम भरे कदम न उठाएं.
टावर से नीचे उतरने के बाद युवक ने मीडिया के सामने अपनी परेशानी और सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की. मामले को लेकर इलाके में काफी चर्चा रही.
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