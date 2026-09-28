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मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, ऋषिकेश मंडी समिति के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस मौके पर मौजूद

मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक ( ETV Bharat )

ऋषिकेश: कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक मंडी समिति की बिल्डिंग पर लगे टावर पर चढ़ गया. युवक ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक टावर से नीचे नहीं उतरने की चेतावनी दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए.