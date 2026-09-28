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मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, ऋषिकेश मंडी समिति के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस मौके पर मौजूद

बताया जा रहा है कि युवक सुबह करीब 9 बजे कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया.

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मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 28, 2026 at 12:55 PM IST

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ऋषिकेश: कृषि उत्पादन मंडी समिति ऋषिकेश में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक मंडी समिति की बिल्डिंग पर लगे टावर पर चढ़ गया. युवक ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक टावर से नीचे नहीं उतरने की चेतावनी दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए.

जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 9 बजे हरीश पांडे नाम का युवक कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में पहुंचा और वहां बिल्डिंग पर लगे टावर पर चढ़ गया. युवक के टावर पर चढ़ने की जानकारी मिलते ही मंडी समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक से बातचीत कर उसे नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया.

ऋषिकेश मंडी समिति में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक (ETV Bharat)

युवक ने मंडी समिति की कार्यप्रणाली उठाए सवाल: टावर पर चढ़े युवक ने मोबाइल पर बातचीत के दौरान मंडी समिति की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए. युवक का कहना है कि वह लंबे समय से मंडी समिति परिसर में काम कर रहा है, लेकिन अधिक किराये के कारण वह अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ा पा रहा है. उसने आरोप लगाया कि मंडी परिसर में अनधिकृत रूप से महंगे किराये वसूले जा रहे हैं और लाइसेंस बनवाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है.

मंडी समिति में कथित भ्रष्टाचार का आरोप: युवक ने कहा कि मंडी समिति में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और अधिकारियों का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए ही वह टावर पर चढ़ा है. हालांकि, युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

वहीं, पार्षद रामकुमार संगर ने भी युवक द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए मंडी समिति के अधिकारियों पर सवाल खड़े किए. उनका आरोप है कि मंडी समिति में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और गरीब एवं छोटे कारोबारियों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुना जाता.

पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतें किए जाने के बावजूद कई मामलों में कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने कहा कि कई अधिकारी लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं, जिससे कथित तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है.

मंडी समिति ने आरोपों से अलग रखा अपना पक्ष: मामले में कृषि उत्पादन मंडी समिति के सहायक चंद्रशेखर ने बताया कि युवक आखिर किस वजह से टावर पर चढ़ा है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने कहा कि युवक ने अपनी मांगों को लेकर मंडी समिति को पहले कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी है.

उन्होंने बताया कि युवक मंडी समिति परिसर का पंजीकृत व्यापारी नहीं है और न ही वह वहां पल्लेदार के रूप में पंजीकृत है. सहायक चंद्रशेखर के मुताबिक युवक लगातार मोबाइल पर किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहा है. उन्होंने संभावना जताई कि युवक किसी के कहने या बहकावे में आकर टावर पर चढ़ा हो सकता है.

फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है. पुलिसकर्मी युवक से लगातार बातचीत कर रहे हैं, ताकि उसे सुरक्षित तरीके से टावर से नीचे उतारा जा सके. युवक के टावर पर चढ़ने से मंडी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.

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