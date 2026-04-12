संतकबीरनगर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक; हाईवोल्टेज ड्राॅमा के बाद नीचे उतरा, पुलिस जांच में जुटी
कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में जानकारी हासिल करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 4:32 PM IST
संतकबीरनगर : जनपद के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में रविवार को डीघा स्थित एक होटल के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक फिल्मी अंदाज में पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक करीब दो घंटे तक टंकी पर चढ़ा रहा. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. काफी मशक्कत के बाद युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया. जिसके बाद पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है.
कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला एक युवक किसी मामलों को लेकर टावर पर चढ़ा था. इसके बाद मौके पर पहुंचकर युवक को नीचे उतारा गया. मामले में जानकारी हासिल करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, युवक की पहचान कांटे क्षेत्र के चगेरा-मगेरा गांव के निवासी के रूप में हुई है. कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में रविवार को डीघा स्थित एक होटल के पास युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया. स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को समझाने-बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ. युवक का कहना था कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होती, वह नीचे नहीं उतरेगा.
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पाकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई. काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया. नीचे उतरने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस पूरे मामले में युवक से पूछताछ कर रही है.
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