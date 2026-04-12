ETV Bharat / state

संतकबीरनगर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक; हाईवोल्टेज ड्राॅमा के बाद नीचे उतरा, पुलिस जांच में जुटी

संतकबीरनगर : जनपद के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में रविवार को डीघा स्थित एक होटल के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक फिल्मी अंदाज में पानी की टंकी पर चढ़ गया. युवक करीब दो घंटे तक टंकी पर चढ़ा रहा. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. काफी मशक्कत के बाद युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया. जिसके बाद पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है.

कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में सूचना मिली थी कि कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला एक युवक किसी मामलों को लेकर टावर पर चढ़ा था. इसके बाद मौके पर पहुंचकर युवक को नीचे उतारा गया. मामले में जानकारी हासिल करते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है.

​जानकारी के मुताबिक, युवक की पहचान कांटे क्षेत्र के चगेरा-मगेरा गांव के निवासी के रूप में हुई है. कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में रविवार को डीघा स्थित एक होटल के पास युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया. स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को समझाने-बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ. युवक का कहना था कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होती, वह नीचे नहीं उतरेगा.