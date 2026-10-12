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हरिद्वार में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नाराज पत्नी को बुलाने की जिद पर अड़ा, यूपी में भी कर चुका ऐसा बवाल

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गैस प्लांट के पास पत्नी से अनबन के चलते एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची रानीपुर कोतवाली पुलिस ने युवक को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो पत्नी को बुलाने की जिद पर अड़ा हुआ है. उसे नीचे उतारने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात है.

फिलहाल पुलिस-प्रशासन की टीम युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह अपनी पत्नी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ा है. पुलिस से बातचीत में युवक ने अपना नाम विशाल राम बताया. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला है.