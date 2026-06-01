फर्जी पीसीएस बनकर युवती से नौकरी के नाम पर ठगे 10 लाख, ऐसे हुआ खुलासा
आगरा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 11:16 AM IST
आगरा: जिले के यमुनापार की एक युवती से फर्जी पीसीएस अधिकारी ने नौकरी के नाम पर लाखों रुपये ठग लिए. आरोपी ने 1.18 लाख रुपये के मोबाइल की भी डिमांड की. साथ ही युवती को 2 बार फर्जी नियुक्ति पत्र दिए. जिसके बाद हर बार नया बहाना बनाया. कभी बताया कि भर्ती रद्द हो गई, तो कभी कहा कि हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी है. आरोपित के खिलाफ शाहजहांपुर में केस दर्ज किया गया. जिसके बाद पुलिस ने फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया तो पीड़िता को उसकी असलियत पता चली.
बता दें कि यमुनापार निवासी विजय कुमार भारतीय सेना से रिटायर हैं. विजय कुमार अपनी बेटी के साथ ट्रांस यमुना थाना पुलिस के पास पहुंचे. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी टूटी. जिसके एवज में उसे एक मुश्त रकम मिली. उसकी पहचान सचिन नाम के युवक से हुई. सचिन ने खुद को पीसीएस अधिकारी बताया और युवती को सरकारी नौकरी का झांसा दिया. कहा कि नौकरी में रकम तो अधिक लगती है. उसके पास जो है, पहले वो रकम दे दे. शेष धीरे-धीरे करके देती रहेगा. जिस पर युवती ने 8 लाख रुपये सचिन के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर किए और 2 लाख रुपये नकद दिए. उसने कुल 10 लाख रुपये ऐठ लिए.
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सचिन मूलत: सीबीगंज, बरेली का निवासी है. उसने पहला नियुक्ति पत्र डाक से उनके घर सिंचाई विभाग भिजवाया, जो कि अनुभाग अधिकारी के पद की नौकरी था. आरोपित सचिन ने फोन करके कहा कि 30 अगस्त 2025 को प्रमाणपत्र लेकर लखनऊ जाना है. मैंने लखनऊ जाने की पूरी तैयारी कर ली. मगर, आखिरी समय पर आरोपी का फोन आया और कहा कि बुरी खबर है भर्ती रद्द हो गई है.
कुछ समय बाद घर पर डाक से एक और नियुक्ति पत्र आया. आरोपी ने युवती को फिर से फोन करके कहा कि लखनऊ जाना है, तैयारी कर लो तो उसने दोबारा लखनऊ जाने की तैयारी कर ली. मगर, इस बार भी आखिरी समय पर फोन करके कहा कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे.
फिर तीसरी बार नियुक्ति पत्र भेजा गया. आरोपी ने कहा कि उसका मोबाइल खराब हो गया है. लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. नया मोबाइल खरीदना है. मेरा अभी हाथ तंग है. जिस पर आरोपी ने 1.18 लाख रुपये मोबाइल खरीदने के लिए मांगे. जब वह तीसरी बार जाती इससे पहले जानकारी हुई कि आरोपी सचिन ठग है.
आरोपी सचिन फर्जी अधिकारी बना हुआ था. असलियत में वह एक ठग है. जो युवतियों को नौकरी के नाम पर जाल में फंसाता है. ठगी करता है और गायब हो जाता है. आरोपी के खिलाफ शाहजहांपुर जिले के जलालबाद थाना में केस दर्ज किया गया है. जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. इस जानकारी के बाद मैं अपने पिता के साथ पुलिस थाना पर आईं हूं.
एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि ट्रांस यमुना थाना पुलिस ने युवती की तहरीर पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. आरोपित जेल में है या जमानत हो गई. इसका पता लगाया जा रहा है.
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