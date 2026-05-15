बरेली: नाबालिग छात्रा के साथ होटल में मिला युवक, पुलिस ने दर्ज किया केस
किशोरी मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली है और बहेड़ी में रहकर आईटीआई की पढ़ाई कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 6:02 PM IST
बरेली: बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे स्थित होटल में शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब हिंदू संगठनों के पदाधिकारी पुलिस टीम के साथ होटल पहुंच गए. छापेमारी के दौरान होटल के एक कमरे से प्रेमी जोड़ा मिला. पुलिस जांच में युवक बालिग जबकि युवती नाबालिग निकली, जिसके बाद दोनों को थाने ले जाया गया.
जानकारी के अनुसार युवती मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली है और बहेड़ी में रहकर आईटीआई की पढ़ाई कर रही है. आरोप है कि मुजाहिद नाम का युवक उसे अपने साथ होटल लेकर आया था, जहां दोनों रातभर रुके. इसी बीच मामले की जानकारी हिंदू संगठनों को मिल गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने होटल पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी.
सुबह तड़के हुई इस छापेमारी से होटल में अफरातफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मौके से युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि नाबालिग छात्रा के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. छात्रा के परिजनों को भी मामले की सूचना दे दी गई है.
घटना के बाद होटल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. हिंदू जागरण मंच युवा के जिला अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने आरोप लगाया कि होटल में बिना सही पहचान पत्र और सत्यापन के कमरे दिए जा रहे हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने आरोपी युवक और होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बहेड़ी थाना प्रभारी दिनेश शर्मा ने बताया कि हिरासत में लिया गया 25 वर्षीय मुजाहिद बिरयानी बेचने का काम करता है. आरोपी युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1), 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.