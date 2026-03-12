ETV Bharat / state

गढ़वा में जिंदा जल गया युवक, पेट्रोल स्टॉक की कोशिश साबित हुई जानलेवा

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिले में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. सड़क हादसे के बाद एक युवक जिंदा जल गया है. युवक पेट्रोल पंप से प्लास्टिक के गैलन में पेट्रोल भरवा कर मोपेड से घर लौट रहा था. इसी क्रम में सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने युवक के मोपेड में टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि पेट्रोल से भरा गैलन युवक पर गिरकर फट गया और देखते ही देखते युवक के पूरे शरीर में आग लग गई. परिजन गंभीर रूप से झुलसे युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक को रांची रेफर कर दिया. चिकित्सक के अनुसार युवक 80 प्रतिशत तक झुलस चुका है. रांची ले जाने के क्रम में युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

जानकारी देते परिजन और स्थानीय (ईटीवी भारत)

गढ़वा के लोटो गांव के पास हुई घटना

घटना गढ़वा-अंबिकापुर मार्ग पर गढ़वा थाना क्षेत्र में हुई है. मृत युवक की पहचान लोटो गांव निवासी शंभू प्रसाद गुप्ता के रूप में की गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शंभू प्रसाद गुप्ता ने लोटो गांव स्थित पेट्रोल पंप पर प्लास्टिक के गैलन में पेट्रोल खरीदा था और उसे मोपेड पर रखकर ज्योंही सड़क पर आया, तब ही एक तेज रफ्तार कार ने मोपेड में टक्कर मार दी. जिससे गैलन फट गया और आग लग गई. जिससे मोपेड और उस पर सवार युवक आग की चपेट में आ गया. युवक के पूरे शरीर से आग की लपटें उठ रही थी और वह जान बचाने की कोशिश में सड़क पर दौड़ रहा था. घटनास्थल पर मौजूद लोग जब तक आग बुझाते, तब तक युवक का शरीर गंभीर रूप से झुलस चुका था.

गैलन में पेट्रोल भरवाकर लौट रहा था युवक

परिजनों ने बताया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए इसके लिए शंभू प्रसाद गैलेन में पेट्रोल भरवाकर घर आ रहे थे. इसी क्रम में हादसा हो गया. वहीं घटना को लेकर ओबरा पंचायत के मुखिया राम लगन राम ने भी घटना को लेकर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल की संभावित किल्लत की डर से युवक पेट्रोल स्टॉक कर रहा था. इसी क्रम में हादसे का शिकार हो गया.

पेट्रोल की किल्लत की फैली अफवाह

आपको बता दें कि इजराइल-अमेरिका की ईरान से जंग के बीच मिडिल ईस्ट में उपजे हालात को लेकर देशभर में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत को लेकर अफवाह फैली हुई है. हालांकि पेट्रोल-डीजल की अभी कमी नहीं है, सिर्फ एलपीजी सिलेंडर को लेकर किल्लत है, लेकिन लोगों में डर है कि कहीं पेट्रोल-डीजल की किल्लत को लेकर कीमतें न बढ़ जाएं. इस कारण लोग पेट्रोल-डीजल को स्टोर करने में लगे हैं. इसी प्रयास में गढ़वा में एक युवक की जान चली गई.