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तानों से परेशान युवक बना हत्यारा: महिला की टांगी से हत्या करने के बाद शव खेत में गाड़ा, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Etv Bharat )

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटेया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है, जहां तानों से परेशान एक युवक ने महिला की निर्मम हत्या कर दी. आरोपी ने हत्या के बाद शव को खेत में गाड़ने के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पूरा मामला उजागर हो गया.

जगन्नाथपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रफायल मुर्मू ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि चिरुपासिया गांव निवासी गंगा गगराई ने फुल टुडिया गगराई की हत्या कर दी. घटना 9 अप्रैल 2026 की रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है.

जानकारी देते जगन्नाथपुर एसडीपीओ (Etv Bharat)

तानों से परेशान होकर बनाई हत्या की योजना

जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला उसे अक्सर ताने मारती थी, जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान था. इसी वजह से उसने पहले से ही हत्या की योजना बना ली थी.

घात लगाकर किया हमला

घटना के दिन आरोपी टांगी (धारदार हथियार) लेकर रास्ते में छिप गया और जैसे ही महिला वहां से गुजरी, आरोपी ने अचानक हमला कर दिया. उसने महिला के पेट और सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

शव खेत में गाड़कर, हथियार नदी में फेंका

हत्या के बाद आरोपी ने शव को करीब 500 मीटर दूर ले जाकर खेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया. इसके बाद सबूत मिटाने के उद्देश्य से हत्या में प्रयुक्त टांगी को कुचिका नदी में फेंक दिया.

पुलिस ने ऐसे किया खुलासा