युवक की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी
धमतरी के कुरुद में युवक की बेरहमी से हत्या की गई है.पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 1:51 PM IST
धमतरी : धमतरी के कुरुद थाना क्षेत्र में युवक की बेरहमी से हत्या की गई.मृतक पेशे से पिकअप ड्राइवर था. युवक का शव सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पड़ा था. बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हैं.सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी बुलाया.
कौन है मृतक ?
जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान नीरज उर्फ राजा साहू निवासी ग्राम कुंडेल (मेघा) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नीरज बुधवार सुबह अपने पिकअप वाहन से कहीं जा रहा था. इसी दौरान करीब 10 बजे कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम नारी पुल के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.
युवक के गले में हुआ हमला
हमलावरों ने युवक के गले पर कई गहरे वार किए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हत्या इतनी निर्ममता से की गई कि घटनास्थल पर खून फैल गया. चश्मदीदों के अनुसार घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस अब आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है. आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में सघन खोजबीन की जा रही है.कुरूद एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने बताया कि ग्राम नारी पुल के पास एक युवक की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची.
घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. एफएसएल टीम की सहायता ली जा रही है .आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं. हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच जारी है. जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है- रागिनी मिश्रा, एसडीओपी
घटना के बाद इलाके में आक्रोश
दिनदहाड़े हुई इस जघन्य हत्या से ग्राम नारी और आसपास के क्षेत्रों में भय और आक्रोश का माहौल है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस पुरानी रंजिश,आपसी विवाद और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
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