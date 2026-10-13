कानपुर में युवक की बेरहमी से हत्या, झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ा था, बीमार भांजे को खाना देकर घर लौट रहा था
सिर, चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार के छह गहरे घाव थे. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 10:19 PM IST
कानपुर : बिल्हौर इलाके में एक निजी अस्पताल से बीमार भांजे को खाना देकर अपने घर लौट रहे ई-रिक्शा चालक की सड़क किनारे झाड़ियों में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. उत्तरीपुरा-अलियापुर मार्ग पर मकरंद निवादा गांव के पास लहूलुहान हालत में मिला. सिर, चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार के छह गहरे घाव थे. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोपहर में मौत हो गई.
मृतक की पहचान खाडामऊ गांव निवासी 40 वर्षीय विपिन राठौर के रूप में हुई है. विपिन ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. मृतक के भाई दिनेश ने बताया कि उनका भांजा सचिन कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जिसे खाना देने विपिन सोमवार सुबह गया था. रात करीब 10 बजे वह घर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा.
भाई दिनेश ने आरोप लगाया कि करीब दो महीने पहले सिंचाई के रुपये को लेकर उनके ताऊ के बेटे राजेश उर्फ राजू और उसके भाई खुशीलाल से विवाद हुआ था. दिनेश के मुताबिक, उस समय भी आरोपियों ने चाकू से हमला किया था और मामले में मुकदमा चल रहा है. जिसके बाद से वे लगातार धमकियां दे रहे थे. परिवार ने इन्हीं दोनों पर रास्ते में रोककर हत्या करने की आशंका जताई है.
एसीपी अंकित कुमार ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर राजेश उर्फ राजू और खुशीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और युवक की मौत के बाद अब इसमें हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और दूसरे की तलाश की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि रात के समय मुख्य मार्ग से दूर मकरंद निवादा के पास विपिन कैसे और किसके साथ पहुंचा. जिसके लिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
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