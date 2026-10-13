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कानपुर में युवक की बेरहमी से हत्या, झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ा था, बीमार भांजे को खाना देकर घर लौट रहा था

कानपुर में युवक की बेरहमी से हत्या. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : बिल्हौर इलाके में एक निजी अस्पताल से बीमार भांजे को खाना देकर अपने घर लौट रहे ई-रिक्शा चालक की सड़क किनारे झाड़ियों में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. उत्तरीपुरा-अलियापुर मार्ग पर मकरंद निवादा गांव के पास लहूलुहान हालत में मिला. सिर, चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार के छह गहरे घाव थे. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोपहर में मौत हो गई.

मृतक की पहचान खाडामऊ गांव निवासी 40 वर्षीय विपिन राठौर के रूप में हुई है. विपिन ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. मृतक के भाई दिनेश ने बताया कि उनका भांजा सचिन कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है, जिसे खाना देने विपिन सोमवार सुबह गया था. रात करीब 10 बजे वह घर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा.