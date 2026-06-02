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धनबाद में युवक की बेरहमी से हत्या, छठ घाट के पास खून से लथपथ पड़ा मिला शव

धनबाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

MURDERED IN DHANBAD
युवक की हत्या वाली जगह पर पहुंचे लोग (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 2:34 PM IST

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धनबाद: जिले के झरिया क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी है. भौरा ओपी अंतर्गत कालीमेला स्थित लाल बंगला छठ घाट के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रथम दृष्टया मामला धारदार हथियार से गला काटकर हत्या किए जाने का प्रतीत हो रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और लोगों में आक्रोश का माहौल है.

मृत युवक की पहचान होरलाडीह नंबर- 3 निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद अंसारी के रूप में हुई है. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसे जांच के दायरे में रखा गया है.

हत्या के बाद मृतक के परिजन का बयान (Etv Bharat)

दोस्त के साथ जाने की कहकर निकला था युवक

वहीं परिजनों के अनुसार, उन्हें घटना की जानकारी एक मोबाइल तस्वीर के माध्यम से मिली थी. तस्वीर देखने के बाद वे तत्काल घटनास्थल पहुंचे, जहां शव की पहचान दिलशाद के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों ने बताया कि दिलशाद, रविवार को अपने दोस्त अमित के साथ जाने की बात कहकर घर से निकला था लेकिन अगले ही दिन उसकी हत्या की खबर मिली.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

वहीं परिजनों का आरोप है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है.

अब पुलिस हर पहलूओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात से पहले दिलशाद किन लोगों के संपर्क में था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों और घटनाक्रम से जुड़े कई अहम तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है. इस निर्मम हत्या ने पूरे झरिया क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है: सुमन कुमार, थाना प्रभारी,भौरा

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