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धनबाद में युवक की बेरहमी से हत्या, छठ घाट के पास खून से लथपथ पड़ा मिला शव

धनबाद: जिले के झरिया क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी है. भौरा ओपी अंतर्गत कालीमेला स्थित लाल बंगला छठ घाट के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. प्रथम दृष्टया मामला धारदार हथियार से गला काटकर हत्या किए जाने का प्रतीत हो रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और लोगों में आक्रोश का माहौल है.

मृत युवक की पहचान होरलाडीह नंबर- 3 निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद दिलशाद अंसारी के रूप में हुई है. शव मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसे जांच के दायरे में रखा गया है.

हत्या के बाद मृतक के परिजन का बयान (Etv Bharat)

दोस्त के साथ जाने की कहकर निकला था युवक

वहीं परिजनों के अनुसार, उन्हें घटना की जानकारी एक मोबाइल तस्वीर के माध्यम से मिली थी. तस्वीर देखने के बाद वे तत्काल घटनास्थल पहुंचे, जहां शव की पहचान दिलशाद के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों ने बताया कि दिलशाद, रविवार को अपने दोस्त अमित के साथ जाने की बात कहकर घर से निकला था लेकिन अगले ही दिन उसकी हत्या की खबर मिली.