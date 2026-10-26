खूंटी में युवक की टांगी-हथौड़े से नृशंस हत्या, घर से 2.5 किमी दूर मिला शव
खूंटी में अज्ञात लोगों द्वारा युवक की नृशंस हत्या कर दी गयी है.
Published : October 26, 2026 at 8:22 PM IST
रांची/खूंटीः जिला में कर्रा थाना क्षेत्र के हाकाजांग पंचायत अंतर्गत बरांगो नीचे टोली निवासी 25 वर्षीय सांदीर मुंडा उर्फ बोथा की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी. सोमवार सुबह उसका शव गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर पंडरा परसा टोंगरी स्थित जंगल से बरामद किया गया. इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
ग्रामीणों के अनुसार सांदीर रविवार शाम करीब छह बजे से घर से लापता था. सोमवार की सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर निकले, तो पंडरा मध्य विद्यालय के समीप जंगल किनारे युवक का शव पड़ा देखा. मृतक के सिर के पिछले हिस्से, चेहरे और दाहिने कान के नीचे धारदार हथियार से गहरे जख्म के निशान थे. ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के घर से लेकर शव मिलने के स्थान तक खून की बूंदों के निशान मिले हैं. साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने मृतक के घर को सील कर दिया है.
इस घटना की सूचना पर खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग और डीएसपी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त टांगी और हथौड़ा बरामद किया है. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले में कर्रा थाना में कांड संख्या 09/26 दर्ज कर तफ्तीश तेज कर दी गई है.
डीएसपी विजय सिंह ने हत्याकांड की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है और आशंका है कि किसी करीबी रिश्तेदार ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, जल्द मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा.