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खूंटी में युवक की टांगी-हथौड़े से नृशंस हत्या, घर से 2.5 किमी दूर मिला शव

घटनास्थल की जांच करती पुलिस टीम (खूंटी) ( ETV Bharat )

रांची/​खूंटीः जिला में कर्रा थाना क्षेत्र के हाकाजांग पंचायत अंतर्गत बरांगो नीचे टोली निवासी 25 वर्षीय सांदीर मुंडा उर्फ बोथा की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी. सोमवार सुबह उसका शव गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर पंडरा परसा टोंगरी स्थित जंगल से बरामद किया गया. इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

​ग्रामीणों के अनुसार सांदीर रविवार शाम करीब छह बजे से घर से लापता था. सोमवार की सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर निकले, तो पंडरा मध्य विद्यालय के समीप जंगल किनारे युवक का शव पड़ा देखा. मृतक के सिर के पिछले हिस्से, चेहरे और दाहिने कान के नीचे धारदार हथियार से गहरे जख्म के निशान थे. ग्रामीणों ने बताया कि मृतक के घर से लेकर शव मिलने के स्थान तक खून की बूंदों के निशान मिले हैं. साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने मृतक के घर को सील कर दिया है.