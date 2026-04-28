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घर से बुलाया फिर कर दी बेरहमी से हत्या, मरने से पहले युवक ने बताया हमलावरों का नाम

गिरिडीह शहर में हत्या हुई है. यहां एक युवक को बेरहमी से मारा गया है.

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सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 7:13 AM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: शहर में एक युवक को बेरहमी से मार दिया गया है. घटना पचम्बा थाना इलाके के आजाद नगर चदरा पुल की है. मृतक 24 वर्षीय तौफिक अंसारी था. घटना सोमवार/ मंगलवार की मध्य रात्रि लगभग एक बजे की है. मृतक द्वारा मरने से पहले हत्यारों का नाम भी बताया है.

मिलने के बहाने बुलाया फिर ले ली जान

घटना को लेकर मृतक के दोस्त अखलाख ने बताया कि रात 12 बजे के बाद तौफीक अंसारी के मोबाइल पर उसके दोस्त मुफ्फसिल थाना इलाके के अम्बाटांड निवासी आसिफ अली का फोन आया. आसिफ अली ने तौफीक को बुलाया. घर से निकलने के बाद तौफीक अपने साथ मुझे (अखलाख), श्याम और एक अन्य साथी को लेकर चदरा पुल के पास पहुंचा.

जानकारी देते मृतक के रिश्तेदार व दोस्त (Etv Bharat)

यहां आसिफ अली पहले से बंटी टायसन, साकिब अली, मोनू पठान एवं अरशद के साथ मौजूद था. आसिफ और उसके साथियों ने तौफीक के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया. मैंने बीच-बचाव करने का प्रयास किया. तभी आसिफ और उसके साथियों ने धारदार हथियार से हमलोगों पर हमला कर दिया. हमलोग जान बचाकर भागने लगे कि इसी दौरान तौफीक गिर गया. इसके बाद आसिफ, बंटी टायसन, साकिब अली, मोनू पठान एवं अरशद ने धारदार हथियार से हमला कर दिया.

मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ तौफीक का बयान

इधर, मृतक के फुफेरा भाई बब्बन ने बताया कि मेरे पास रात 12.22 में बंटी टाइसन का फोन आया. बंटी ने कहा कि तुम्हारा भाई ने आसिफ अली के साथ गाली गलौज की है. भाई को समझाकर घर पर रखो. इसी बीच तौफीक घर से निकल गया. मैंने मना किया लेकिन तौफीक ने कहा आते हैं फिर चला गया. तौफीक के साथ अखलाख, जाहिद और श्याम गया था. चदरा पुल के पास ही हमला हुआ तो तौफीक को छोड़ बाकी तीनों लड़के वापस आ गए.

तीनों ने बताया कि चदरा पुल के पास तौफीक संग मारपीट हो रहा है. मैं वहां पहुंचा तो तौफीक खून से लथपथ पड़ा हुआ था. मरने से पहले तौफीक ने बताया कि साकिब, अरशद, मोनू पठान और आसिफ अली ने ही जान ली है. तौफीक का बयान मोबाइल में रिकॉर्ड भी है. उन्होंने बताया कि जिनलोगों ने जान ली है, उनसे पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी. मृतक तौफीक अंसारी किराया पर वाहन लेकर चलाता था.

नाले में मिला मृतक का मोबाइल

घटना की जानकारी पर पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार दल बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया. घटनास्थल और छानबीन करने पर मृतक का मोबाइल भी मिला है. कुछ देर बाद अन्य अधिकारी भी पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि तौफीक अंसारी नामक युवक की हत्या हुई है. आगे जांच चल रही है.

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