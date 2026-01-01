ETV Bharat / state

नए साल की पार्टी में विवाद, युवक को बेरहमी से पीटा, रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो आया सामने

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां युवक की बेहरमी से पिटाई की गई है.

युवक को बेहरमी से पीटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 1, 2026 at 2:51 PM IST

हरिद्वार: नए साल के जश्न के बीच हरिद्वार के कनखल में एक रौंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई. यहां कुछ युवकों ने एक युवक को इतना पीटा कि उसे अधमरा कर दिया. मारपीट करने वाले युवकों से जान बचाने के लिए पीड़ित सड़क किनारे खड़ी एक कार के नीचे घुस गया, लेकिन आरोपियों को जरा भी तरस नहीं आया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.

वीडियो में साफ दिखा रहा है कि कार के नीचे पड़े युवक पर आरोपियों ने न सिर्फ लात घूंसे बरसाए, बल्कि पत्थर से भी उसके ऊपर वार किया गया. इस बीच कुछ कॉलोनी वासियों को आता देख हमलावर युवकों का गुट मौके से फरार हो गया.

जानकारी के अनुसार घटना बीते बुधवार यानी 31 दिसंबर की रात की है. बताया जा रहा है कि हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में कुछ युवक नए साल की पार्टी कर रहे थे. पार्टी के दौरान उनके बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी.

रौंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो (ETV Bharat)

इसके बाद कुछ युवकों ने अनुराग उर्फ बिट्टू निवासी लाटोवाली कनखल को भैरव मंदिर के पास घेर लिया. चारों तरफ से घेरकर युवकों ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. उसके नीचे गिरने के बाद भी उस पर लात घूंसों से वार करते रहे.

वीडियो में दिख रहा है कि कैसे जान बचाने के लिए अनुराग सड़क किनारे खड़ी एक कार के नीचे घुस गया, लेकिन मारपीट करने वाले युवकों को उस पर जरा भी तरस नहीं आया. नीचे गिरने के बाद भी उस पर लात घूंसे बरसाते रहे. युवकों ने पत्थर उठाकर नीचे लेटे अनुराग पर वार किए. नीचे गिरने के बाद वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया.

शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग बाहर आए. लोगों को अपनी ओर आता देख हमलावर युवक मौके से फरार हो गए. इस बीच वहां खड़े एक शख्स ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में जिस तरह से युवक को बेरहमी से पीटा गया, उससे इलाके में सनसनी मच गई.

वहीं कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि घायल युवक की हालत ठीक है. परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है. वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है.

