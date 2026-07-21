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चतरा में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

चतरा पुलिस ने एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया है.

POLICE recovered DEAD BODY
युवक का शव मिलने से बनी जाम की स्थिति (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 21, 2026 at 2:15 PM IST

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चतरा: जिले के जोरी थाना के घंघरी क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब चतरा-डोभी मुख्य मार्ग के किनारे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ. मृतक की पहचान घंघरी गांव के ही मुकेश यादव के रूप में हुई है.

परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका

मौके से पुलिस ने युवक की बाइक भी जब्त की है. शव मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, परिजनों में चीख-पुकार मच गई. परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए घंघरी में NH-22 को पूरी तरह जाम कर दिया. जाम के कारण चतरा से बिहार और दूसरे रूटों पर जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. प्रदर्शनकारी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, मामले की निष्पक्ष जांच और आश्रितों के लिए उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हैं.

चतरा-डोभी मुख्य मार्ग के किनारे मिला युवक का शव (Etv Bharat)

मौके पर पहुंची पुलिस

वहीं घटना की सूचना पाते ही वशिष्ठनगर जोरी के थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाने का प्रयास किया. थाना प्रभारी ने कहा कि मामले में हर पहलू की जांच की जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी के अनुसार, फिलहाल यह साफ नहीं है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर संभावित पहलू को ध्यान में रखकर मामले की सघन जांच कर रही है.

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चतरा में मिला युवक का शव
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